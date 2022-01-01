Счетчик холодной воды MINOL ETK Ду15 110мм 70002585

Преимущества

Одноструйный счетчик с крыльчаткой

Восьмиразрядный счетный механизм

Установка в горизонтальных и вертикальных трубопроводах

Передняя панель поворачивается на 360° для удобства при снятии показаний

Водозащищенный механизм (сухоход)

При установке минимальны прямые участки трубопровода

Счетчик Minomess (Minol) - квартирный одноструйный сухоходный счетчик для измерения объема холодной воды. Принцип работы состоит в суммировании числа оборотов крыльчатки, которая вращается под действием протекающей воды. Сухоход представляет собой следующее инженерное решение в разработке счетчиков воды Minol: передача вращения от находящейся в воде крыльчатки на водозащищенный счетный механизм прибора осуществляется посредством магнитной муфты. У одноструйных сухоходных счетчиков вода подается на крыльчатку в виде одной струи.