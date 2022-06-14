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Счетчик для воды Valtec VLF-15U NEW
5.0
3
Найти аналог
Счетчики для горячей воды
    Счетчик для воды Valtec VLF-15U NEW
    Арт. X1699217
    5.0
    3
    Счетчик для воды Valtec VLF-15U NEW
    Счетчик для воды Valtec VLF-15U NEW
    Счетчик для воды Valtec VLF-15U NEW
      Счетчик для воды Valtec VLF-15U NEW
      Счетчик для воды Valtec VLF-15U NEW
      Счетчик для воды Valtec VLF-15U NEW

      Счетчик для воды Valtec VLF-15U NEW

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 лет гарантии
      Арт. X1699217
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Valtec
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Фланцевое присоединение
      		Нет
      Импульсный выход
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 лет гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Счетчики предназначены для измерения расхода холодной питьевой воды по ГОСТ Р 51232-98 и горячей сетевой воды по СанПиН 2.1.4.2496-09, протекающей по трубопроводам при давлении до 1,6 МПа и диапазоне температур от +5 °С до +90 °С.

        Преимущества

        • Счетчики имеют защиту от воздействия внешних магнитных полей, соответствующую требованиям МИ 2985-2006 ГСИ
        • Длина прибора без сгонов – 110 мм
        • Для данной модели установлен увеличенный межповерочный интервал – 6 лет (на холодную и горячую воду)