Счетчик для воды Valtec VLF-15U NEW

Преимущества

Счетчики имеют защиту от воздействия внешних магнитных полей, соответствующую требованиям МИ 2985-2006 ГСИ

Длина прибора без сгонов – 110 мм



Для данной модели установлен увеличенный межповерочный интервал – 6 лет (на холодную и горячую воду)



Счетчики предназначены для измерения расхода холодной питьевой воды по ГОСТ Р 51232-98 и горячей сетевой воды по СанПиН 2.1.4.2496-09, протекающей по трубопроводам при давлении до 1,6 МПа и диапазоне температур от +5 °С до +90 °С.