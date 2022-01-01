Преимущества

Совместимость с радиосистемой учета данных Data TSS

Высокая точность и стабильность измерений за счет современной и надежной конструкции

Незначительные потери давления и высокая техническая безопасность за счет простой и надежной одноструйной системы

Для холодной воды до 30 °C и горячей воды до 90 °C

Модульная конструкция делает возможным дооснащение водосчетчика радиомодулем во время эксплуатации, обеспечивая универсальность

Надежная антимагнитная защита. Подтверждено МГУП "Мосводоканал"

Водосчетчик комплектуется присоединительными штуцерами с пломбировочным отверстием и качественным обратным клапаном

Современный привлекательный дизайн

Качество обеспечено производством и сборкой в Германии

Фиксация манипуляций с указанием даты

Учет обратных потоков

Сообщение кодов ошибок

Счетчик холодной воды TECHEM AP Vario Ду15 служит для измерения объемов потребленной холодной воды и работает в соответствии с ГОСТ 2874. Устанавливается в водопроводах и может работать при давлении максимум 1,6 МПа и температуре 5-30 С.