Счетчик холодной воды Techem AP Vario Ду15
Арт. X1699242
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Фланцевое присоединение
|Нет
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Импульсный выход
|Нет
- Счетчик холодной воды TECHEM AP Vario Ду15 служит для измерения объемов потребленной холодной воды и работает в соответствии с ГОСТ 2874. Устанавливается в водопроводах и может работать при давлении максимум 1,6 МПа и температуре 5-30 С.
Преимущества
- Совместимость с радиосистемой учета данных Data TSS
- Высокая точность и стабильность измерений за счет современной и надежной конструкции
- Незначительные потери давления и высокая техническая безопасность за счет простой и надежной одноструйной системы
- Для холодной воды до 30 °C и горячей воды до 90 °C
- Модульная конструкция делает возможным дооснащение водосчетчика радиомодулем во время эксплуатации, обеспечивая универсальность
- Надежная антимагнитная защита. Подтверждено МГУП "Мосводоканал"
- Водосчетчик комплектуется присоединительными штуцерами с пломбировочным отверстием и качественным обратным клапаном
- Современный привлекательный дизайн
- Качество обеспечено производством и сборкой в Германии
- Фиксация манипуляций с указанием даты
- Учет обратных потоков
- Сообщение кодов ошибок