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Счетчик холодной воды Techem AP Vario Ду15
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Счетчики для холодной воды
    Счетчик холодной воды Techem AP Vario Ду15
    Арт. X1699242
    Счетчик холодной воды Techem AP Vario Ду15

      Счетчик холодной воды Techem AP Vario Ду15

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1699242

      Характеристики

      Производитель
      		Techem
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Фланцевое присоединение
      		Нет
      Импульсный выход
      		Нет
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Счетчик холодной воды TECHEM AP Vario Ду15 служит для измерения объемов потребленной холодной воды и работает в соответствии с ГОСТ 2874. Устанавливается в водопроводах и может работать при давлении максимум 1,6 МПа и температуре 5-30 С.

        Преимущества

        • Совместимость с радиосистемой учета данных Data TSS
        • Высокая точность и стабильность измерений за счет современной и надежной конструкции
        • Незначительные потери давления и высокая техническая безопасность за счет простой и надежной одноструйной системы
        • Для холодной воды до 30 °C и горячей воды до 90 °C
        • Модульная конструкция делает возможным дооснащение водосчетчика радиомодулем во время эксплуатации, обеспечивая универсальность
        • Надежная антимагнитная защита. Подтверждено МГУП "Мосводоканал"
        • Водосчетчик комплектуется присоединительными штуцерами с пломбировочным отверстием и качественным обратным клапаном
        • Современный привлекательный дизайн
        • Качество обеспечено производством и сборкой в Германии
        • Фиксация манипуляций с указанием даты
        • Учет обратных потоков
        • Сообщение кодов ошибок