Электрический проточный водонагреватель Ariston AURES S 3.5 COM PL
Арт. 1052993
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Италия
|
Способ подачи воды
|напорный
|
Мин. давление воды, бар
|0.3
- Электрический проточный водонагреватель Ariston AURES S 3.5 COM PL позволит Вам организовать стабильное горячее водоснабжение в доме или квартире. Прибор оборудован удобным поворотным терморегулятором, позволяющим пользователю изменять интенсивность нагрева воды. Встроенное термореле предупреждает перегрев ТЭНа и других комплектующих во время работы прибора при низком давлении в водопроводе.
Преимущества
- Моментальный нагрев воды
- Индикация включения
- Оснащен удобным терморегулятором
- В комплект входит кран и комплект для душа
- Защита от перегрева и включения без воды
- Компактные размеры и малый вес
- Легкий монтаж
- Корпус изготовлен из прочного пластика