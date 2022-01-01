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Электрический проточный водонагреватель Ariston AURES S 3.5 COM PL
Найти аналог
Проточные водонагреватели электрические
    Электрический проточный водонагреватель Ariston AURES S 3.5 COM PL
    Арт. 1052993
    Электрический проточный водонагреватель Ariston AURES S 3.5 COM PL
    Электрический проточный водонагреватель Ariston AURES S 3.5 COM PL
    Электрический проточный водонагреватель Ariston AURES S 3.5 COM PL
    Электрический проточный водонагреватель Ariston AURES S 3.5 COM PL
      Электрический проточный водонагреватель Ariston AURES S 3.5 COM PL
      Электрический проточный водонагреватель Ariston AURES S 3.5 COM PL
      Электрический проточный водонагреватель Ariston AURES S 3.5 COM PL
      Электрический проточный водонагреватель Ariston AURES S 3.5 COM PL

      Электрический проточный водонагреватель Ariston AURES S 3.5 COM PL

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. 1052993

      Характеристики

      Производитель
      		Ariston
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Способ подачи воды
      		напорный
      Мин. давление воды, бар
      		0.3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический проточный водонагреватель Ariston AURES S 3.5 COM PL позволит Вам организовать стабильное горячее водоснабжение в доме или квартире. Прибор оборудован удобным поворотным терморегулятором, позволяющим пользователю изменять интенсивность нагрева воды. Встроенное термореле предупреждает перегрев ТЭНа и других комплектующих во время работы прибора при низком давлении в водопроводе.

        Преимущества

        • Моментальный нагрев воды
        • Индикация включения
        • Оснащен удобным терморегулятором
        • В комплект входит кран и комплект для душа
        • Защита от перегрева и включения без воды
        • Компактные размеры и малый вес
        • Легкий монтаж
        • Корпус изготовлен из прочного пластика