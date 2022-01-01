Преимущества

Моментальный нагрев воды

Индикация включения

Оснащен удобным терморегулятором

В комплект входит кран и комплект для душа

Защита от перегрева и включения без воды

Компактные размеры и малый вес

Легкий монтаж

Корпус изготовлен из прочного пластика

Электрический проточный водонагреватель Ariston AURES S 3.5 COM PL позволит Вам организовать стабильное горячее водоснабжение в доме или квартире. Прибор оборудован удобным поворотным терморегулятором, позволяющим пользователю изменять интенсивность нагрева воды. Встроенное термореле предупреждает перегрев ТЭНа и других комплектующих во время работы прибора при низком давлении в водопроводе.