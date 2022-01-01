Недорогие проточные водонагреватели
Найдено: 14 товаров
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- 2 299 ₽Мощность, кВт: 3Макс. температура нагрева воды, °С: 60
- 2 365 ₽2 490 ₽
- -125 ₽
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- 2 460 ₽2 590 ₽Мощность, кВт: 3
- -130 ₽
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- 2 365 ₽2 490 ₽
- -125 ₽
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- 1 910 ₽Мощность, кВт: 3Макс. температура нагрева воды, °С: 60
- Нет в наличии
- Нет в наличии
- Нет в наличии
- Нет в наличииМощность, кВт: 3Макс. температура нагрева воды, °С: 60
Недорогие проточные водонагреватели в интернет-магазине «Бигам» по цене от 1 700 рублей до 2 470 рублей. В наличии более 12 наименований. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.