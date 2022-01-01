Электрический проточный водонагреватель Ariston AURES S 3.5 SH PL

Преимущества

Моментальный нагрев воды

Индикация включения

Оснащен удобным терморегулятором

В комплект входит комплект для душа

Защита от перегрева и включения без воды

Компактные размеры и малый вес

Легкий монтаж

Корпус изготовлен из прочного пластика

Проточный электрический водонагреватель модели Ariston AURES S 3.5 SH PL способен моментально нагревать водопроводную воду до желаемой Вами температуры. Прибор имеет довольно простую конструкцию, а высокое качество материалов изготовления всех его компонентов исключает вероятность их быстрого износа, делая водонагреватель надежным в работе и долговечным.