Электрический проточный водонагреватель Ariston AURES S 3.5 SH PL
Арт. 1052999
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Италия
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Способ подачи воды
|напорный
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Мин. давление воды, бар
|0.3
- Проточный электрический водонагреватель модели Ariston AURES S 3.5 SH PL способен моментально нагревать водопроводную воду до желаемой Вами температуры. Прибор имеет довольно простую конструкцию, а высокое качество материалов изготовления всех его компонентов исключает вероятность их быстрого износа, делая водонагреватель надежным в работе и долговечным.
Преимущества
- Моментальный нагрев воды
- Индикация включения
- Оснащен удобным терморегулятором
- В комплект входит комплект для душа
- Защита от перегрева и включения без воды
- Компактные размеры и малый вес
- Легкий монтаж
- Корпус изготовлен из прочного пластика