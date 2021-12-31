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Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 TS (3,5 кВт)
4.0
107
2 490 ₽
Проточные водонагреватели электрические
  • Персональная скидка
Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 TS (3,5 кВт)
Арт. X393428
4.0
107
Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 TS (3,5 кВт)
Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 TS (3,5 кВт)
Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 TS (3,5 кВт)
Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 TS (3,5 кВт)
Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 TS (3,5 кВт)
Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 TS (3,5 кВт)
  • Персональная скидка
Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 TS (3,5 кВт)
Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 TS (3,5 кВт)
Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 TS (3,5 кВт)
Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 TS (3,5 кВт)
Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 TS (3,5 кВт)
Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 TS (3,5 кВт)

Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 TS (3,5 кВт)

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2 490 ₽
за штуку
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24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽
Арт. X393428
4.0
107

Характеристики

Производитель
Electrolux
Страна производства
Китай
Родина бренда
Швеция
Способ подачи воды
безнапорный
Мин. давление воды, бар
0.7
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
2 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 5 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 6 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка 5 сентября или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 TS (3,5 kW) - кран+душ имеет гидравлическую систему управления, которая обеспечивает включение и выключение прибора при открытии и закрытии крана. Температура нагрева зависит от величины потока воды. На корпусе водонагревателя расположены кнопки включения ступеней мощности и кнопка отключения прибора. Для безопасности и долгого срока эксплуатации водонагреватель имеет датчик давления и защиту от перегрева. На корпусе электрического проточного водонагревателя Electrolux SMARTFIX 2.0 S (3,5 kW) - кран+душ расположены кнопки включения ступеней мощности нагрева воды, а также кнопка отключения прибора.

    Преимущества

    • Медный спиральный нагревательный элемент
    • Водонагреватель предназначен для обеспечения горячей водой одной точки водоразбора
    • Гидравлическая система управления
    • Температура воды зависит от величины потока
    • Автоматическое включение и выключение при открытии/закрытии крана
    • Три режима мощности (1,5/2,0/3,5 кВт)
    • Датчик давления
    • Термостат защиты от перегрева
    • Душевая насадка и кран в комплекте