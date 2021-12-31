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Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 TS (3,5 кВт)
Арт. X393428
- Персональная скидка
Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 TS (3,5 кВт)
Арт. X393428
Характеристики
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Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Швеция
|
Способ подачи воды
|безнапорный
|
Мин. давление воды, бар
|0.7
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- Электрический проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 TS (3,5 kW) - кран+душ имеет гидравлическую систему управления, которая обеспечивает включение и выключение прибора при открытии и закрытии крана. Температура нагрева зависит от величины потока воды. На корпусе водонагревателя расположены кнопки включения ступеней мощности и кнопка отключения прибора. Для безопасности и долгого срока эксплуатации водонагреватель имеет датчик давления и защиту от перегрева. На корпусе электрического проточного водонагревателя Electrolux SMARTFIX 2.0 S (3,5 kW) - кран+душ расположены кнопки включения ступеней мощности нагрева воды, а также кнопка отключения прибора.
Преимущества
- Медный спиральный нагревательный элемент
- Водонагреватель предназначен для обеспечения горячей водой одной точки водоразбора
- Гидравлическая система управления
- Температура воды зависит от величины потока
- Автоматическое включение и выключение при открытии/закрытии крана
- Три режима мощности (1,5/2,0/3,5 кВт)
- Датчик давления
- Термостат защиты от перегрева
- Душевая насадка и кран в комплекте