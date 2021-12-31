Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 TS (3,5 кВт)

Преимущества

Медный спиральный нагревательный элемент

Водонагреватель предназначен для обеспечения горячей водой одной точки водоразбора

Гидравлическая система управления

Температура воды зависит от величины потока

Автоматическое включение и выключение при открытии/закрытии крана

Три режима мощности (1,5/2,0/3,5 кВт)

Датчик давления

Термостат защиты от перегрева

Душевая насадка и кран в комплекте

Электрический проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 TS (3,5 kW) - кран+душ имеет гидравлическую систему управления, которая обеспечивает включение и выключение прибора при открытии и закрытии крана. Температура нагрева зависит от величины потока воды. На корпусе водонагревателя расположены кнопки включения ступеней мощности и кнопка отключения прибора. Для безопасности и долгого срока эксплуатации водонагреватель имеет датчик давления и защиту от перегрева. На корпусе электрического проточного водонагревателя Electrolux SMARTFIX 2.0 S (3,5 kW) - кран+душ расположены кнопки включения ступеней мощности нагрева воды, а также кнопка отключения прибора.