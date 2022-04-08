Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 T, 3.5 кВт, кран
Арт. X393427
Характеристики
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Производитель
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Мощность, кВт
|3.5
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Защита от перегрева
|Да
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Производительность, л/мин
|2
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Макс. температура нагрева воды, °С
|40
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Габариты, мм
|270x135x100
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Способ подачи воды
|безнапорный
- Электрический проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 T (3,5 kW) - кран оснащен спиральным нагревательным элементом, изготовленным из меди. В комплект поставки входит кран. Для безопасности эксплуатации предусмотрен датчик давления и термостат защиты от перегрева. Температура нагрева воды зависит от величины потока. Включение и выключение водонагревателя осуществляется при открытии или закрытии крана. На корпусе электрического проточного водонагревателя Electrolux SMARTFIX 2.0 T (3,5 kW) расположены кнопки включения ступеней мощности нагрева воды, а также кнопка отключения прибора.
Преимущества
- Медный спиральный нагревательный элемент
- Водонагреватель предназначен для обеспечения горячей водой одной точки водоразбора
- Гидравлическая система управления
- Температура воды зависит от величины потока
- Автоматическое включение и выключение при открытии/закрытии крана
- Три режима мощности:1.5/ 2.0/ 3.5 кВт
- Датчик давления
- Термостат защиты от перегрева
- Кран в комплекте