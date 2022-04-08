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Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 T, 3.5 кВт, кран
4.5
2
Найти аналог
Проточные водонагреватели электрические
    Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 T, 3.5 кВт, кран
    Арт. X393427
    4.5
    2
    Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 T, 3.5 кВт, кран
    Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 T, 3.5 кВт, кран
    Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 T, 3.5 кВт, кран
    Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 T, 3.5 кВт, кран
    Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 T, 3.5 кВт, кран
      Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 T, 3.5 кВт, кран
      Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 T, 3.5 кВт, кран
      Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 T, 3.5 кВт, кран
      Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 T, 3.5 кВт, кран
      Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 T, 3.5 кВт, кран

      Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 T, 3.5 кВт, кран

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X393427
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Electrolux
      Мощность, кВт
      		3.5
      Защита от перегрева
      		Да
      Производительность, л/мин
      		2
      Макс. температура нагрева воды, °С
      		40
      Габариты, мм
      		270x135x100
      Способ подачи воды
      		безнапорный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Электрический проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 T (3,5 kW) - кран оснащен спиральным нагревательным элементом, изготовленным из меди. В комплект поставки входит кран. Для безопасности эксплуатации предусмотрен датчик давления и термостат защиты от перегрева. Температура нагрева воды зависит от величины потока. Включение и выключение водонагревателя осуществляется при открытии или закрытии крана. На корпусе электрического проточного водонагревателя Electrolux SMARTFIX 2.0 T (3,5 kW) расположены кнопки включения ступеней мощности нагрева воды, а также кнопка отключения прибора.

        Преимущества

        • Медный спиральный нагревательный элемент
        • Водонагреватель предназначен для обеспечения горячей водой одной точки водоразбора
        • Гидравлическая система управления
        • Температура воды зависит от величины потока
        • Автоматическое включение и выключение при открытии/закрытии крана
        • Три режима мощности:1.5/ 2.0/ 3.5 кВт
        • Датчик давления
        • Термостат защиты от перегрева
        • Кран в комплекте