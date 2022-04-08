Проточный водонагреватель электрический Electrolux Smartfix 2.0 T, 3.5 кВт, кран

Преимущества

Медный спиральный нагревательный элемент

Водонагреватель предназначен для обеспечения горячей водой одной точки водоразбора

Гидравлическая система управления

Температура воды зависит от величины потока

Автоматическое включение и выключение при открытии/закрытии крана

Три режима мощности:1.5/ 2.0/ 3.5 кВт

Датчик давления

Термостат защиты от перегрева

Кран в комплекте

Электрический проточный водонагреватель Electrolux SMARTFIX 2.0 T (3,5 kW) - кран оснащен спиральным нагревательным элементом, изготовленным из меди. В комплект поставки входит кран. Для безопасности эксплуатации предусмотрен датчик давления и термостат защиты от перегрева. Температура нагрева воды зависит от величины потока. Включение и выключение водонагревателя осуществляется при открытии или закрытии крана. На корпусе электрического проточного водонагревателя Electrolux SMARTFIX 2.0 T (3,5 kW) расположены кнопки включения ступеней мощности нагрева воды, а также кнопка отключения прибора.