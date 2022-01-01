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Проточный водонагреватель электрический Thermex Urban 3500 combi
2 365 ₽
2 490 ₽
Проточные водонагреватели электрические
    Проточный водонагреватель электрический Thermex Urban 3500 combi
    Арт. О00000029494
    Проточный водонагреватель электрический Thermex Urban 3500 combi
    Проточный водонагреватель электрический Thermex Urban 3500 combi
    Проточный водонагреватель электрический Thermex Urban 3500 combi
    Проточный водонагреватель электрический Thermex Urban 3500 combi
    Проточный водонагреватель электрический Thermex Urban 3500 combi
    Проточный водонагреватель электрический Thermex Urban 3500 combi
      Проточный водонагреватель электрический Thermex Urban 3500 combi
      Проточный водонагреватель электрический Thermex Urban 3500 combi
      Проточный водонагреватель электрический Thermex Urban 3500 combi
      Проточный водонагреватель электрический Thermex Urban 3500 combi
      Проточный водонагреватель электрический Thermex Urban 3500 combi
      Проточный водонагреватель электрический Thermex Urban 3500 combi

      Проточный водонагреватель электрический Thermex Urban 3500 combi

      • -125 ₽
      2 365 ₽
      2 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 500 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000029494

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Способ подачи воды
      		безнапорный
      Мин. давление воды, бар
      		0.3
      Все характеристики
      • -125 ₽
      2 365 ₽
      2 490 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 500 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Проточный электроводонагреватель Термекс Urban 3500 combi ЭдЭБ02579 встраивается в систему водоснабжения и подает нагретую воду в одну точку водоразбора - в ванной или на кухне. Нагревает воду мгновенно - в момент прохождения через колбу прибора, поэтому не требуется ждать горячей воды, достаточно открыть кран. Входит в категорию ненапорных, то есть его запрещено встраивать в систему, перекрывая выход из водонагревателя любой водозапорной арматурой. Предусмотрены системы безопасности: защита от перегрева, от включения без воды и класс пылевлагозащиты IPX4, который включает в себя защиту от брызг, летящих в любом направлении. Простое подключение - подключается в обычную розетку и имеют сетевой шнур с евровилкой в комплектации.

        Преимущества

        • Надежные материалы. Внутри водонагревателя расположена колба из термостойкого пластика с медным ТЭНом, который обеспечивает быструю передачу тепла и мгновенный нагрев воды
        • Три режима мощности (1500/2000/3500 Вт), что позволяет адаптировать работу под конкретные условия. Регулятор мощности расположен на фронтальной панели
        • Нанепорный водонагреватель для одной точки водоразбора
        • Надежная упаковка сохранит водонагреватель в безопасности при транспортировке и хранении