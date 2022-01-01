Проточный водонагреватель электрический Thermex Urban 3500 combi

Преимущества

Надежные материалы. Внутри водонагревателя расположена колба из термостойкого пластика с медным ТЭНом, который обеспечивает быструю передачу тепла и мгновенный нагрев воды

Три режима мощности (1500/2000/3500 Вт), что позволяет адаптировать работу под конкретные условия. Регулятор мощности расположен на фронтальной панели

Нанепорный водонагреватель для одной точки водоразбора

Надежная упаковка сохранит водонагреватель в безопасности при транспортировке и хранении

Проточный электроводонагреватель Термекс Urban 3500 combi ЭдЭБ02579 встраивается в систему водоснабжения и подает нагретую воду в одну точку водоразбора - в ванной или на кухне. Нагревает воду мгновенно - в момент прохождения через колбу прибора, поэтому не требуется ждать горячей воды, достаточно открыть кран. Входит в категорию ненапорных, то есть его запрещено встраивать в систему, перекрывая выход из водонагревателя любой водозапорной арматурой. Предусмотрены системы безопасности: защита от перегрева, от включения без воды и класс пылевлагозащиты IPX4, который включает в себя защиту от брызг, летящих в любом направлении. Простое подключение - подключается в обычную розетку и имеют сетевой шнур с евровилкой в комплектации.