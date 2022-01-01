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Проточный водонагреватель электрический Thermex Surf 3500
Найти аналог
Проточные водонагреватели электрические
    Проточный водонагреватель электрический Thermex Surf 3500
    Арт. О00000029970
    Проточный водонагреватель электрический Thermex Surf 3500
    Проточный водонагреватель электрический Thermex Surf 3500
    Проточный водонагреватель электрический Thermex Surf 3500
    Проточный водонагреватель электрический Thermex Surf 3500
    Проточный водонагреватель электрический Thermex Surf 3500
    Проточный водонагреватель электрический Thermex Surf 3500
    Проточный водонагреватель электрический Thermex Surf 3500
    Проточный водонагреватель электрический Thermex Surf 3500
      Проточный водонагреватель электрический Thermex Surf 3500
      Проточный водонагреватель электрический Thermex Surf 3500
      Проточный водонагреватель электрический Thermex Surf 3500
      Проточный водонагреватель электрический Thermex Surf 3500
      Проточный водонагреватель электрический Thermex Surf 3500
      Проточный водонагреватель электрический Thermex Surf 3500
      Проточный водонагреватель электрический Thermex Surf 3500
      Проточный водонагреватель электрический Thermex Surf 3500

      Проточный водонагреватель электрический Thermex Surf 3500

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000029970

      Характеристики

      Производитель
      		Thermex
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Италия
      Способ подачи воды
      		безнапорный
      Мин. давление воды, бар
      		0.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляционный электрический водонагреватель Термекс Surf 3500 - это агрегат проточного типа, который можно монтировать над раковиной патрубками вверх или вниз). Прибор работает с одной точкой забора. Спиралевидный нагревательный элемент изготовлен из нержавеющей стали. Патрубки изготовлены из латуни.

        Преимущества

        • Легкий и компактный проточный водонагреватель с гибкими возможностями установки
        • Прибор отличается легким весом и небольшими размерами
        • Можно универсально разместить над раковиной патрубками вверх или вниз, что делает водонагреватель удобным для небольших квартир и малогабаритных кухонь и ванных комнат
        • Надежный водонагреватель работает с одной точкой водозабора и обеспечивает постоянный поток горячей воды к одному участку использования
        • Спиральный нагревательный элемент мгновенно нагревает воду в нужном количестве в любое время
        • Сам ТЭН выполнен из особой нержавеющей стали, благодаря которой водонагреватель защищен от образования накипи и ржавчины
        • Расширенная комплектация: с водонагревателем идут хромированные комплектующие для комфортной эксплуатации: шланг, держатель и душевая лейка, которая имеет три комфортных режима использования
        • Безопасность: класс пылевлагозащиты IPX4, двойная защита от перегрева, защита от включения без воды и от воздушных пробок
        • Экономия электричества: при работе проточного водонагревателя электричество будет расходоваться только в момент нагрева - пока кран открыт