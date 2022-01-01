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Компрессор Denzel DRV2200/100V
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Компрессоры
    Компрессор Denzel DRV2200/100V
    Арт. mir-instrumenta_45171
    Компрессор Denzel DRV2200/100V

      Компрессор Denzel DRV2200/100V

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. mir-instrumenta_45171

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		манометр
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Масляный поршневой компрессор с вертикальным ресивером торговой марки DENZEL предназначен для обеспечения сжатым атмосферным воздухом пневматического оборудования и инструмента, такого как окрасочные пистолеты, пневматические гайковерты, шуруповерты и шлифовальные машины.

        Преимущества

        • Долговечный ременный привод
        • Эффективная система смазки
        • Фильтр-влагоотделитель на выходе
        • Защита от перегрева
        • Защита от перегрузки
        • Предохранительный клапан высокого давления
        • Коннектор для быстрого подключения пневмоинструмента Rapid (Евро) + штуцер "елочка"
        • За счет вертикально расположенного ресивера компрессор занимает намного меньше места, чем аналоги с горизонтальным расположением ресивера