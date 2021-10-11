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Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/100
5.0
1
73 200 ₽
82 330 ₽
Компрессоры
    Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/100
    Арт. О00000032969
    5.0
    1
    Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/100
    Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/100
    Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/100
    Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/100
    Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/100
    Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/100
    Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/100
    Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/100
    Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/100
    Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/100
      Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/100
      Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/100
      Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/100
      Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/100
      Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/100
      Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/100
      Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/100
      Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/100
      Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/100
      Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/100

      Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/100

      • -9 130 ₽
      73 200 ₽
      82 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 351 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно
      Арт. О00000032969
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок
      Все характеристики
      • -9 130 ₽
      73 200 ₽
      82 330 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 1 351 ₽
      • Доставка сегодня или позже, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Трехфазный компрессор Denzel BCI4000-T/100 с двумя цилиндрами предназначен для регулярных и долговременных работ с пневмоинструментом, таким как: пневмогайковерт, пневмозубило, пневмомолоток, пневмодрель и т.д. Отличается высокой производительностью на входе 690 л/мин, что позволяет использовать его на стройках, небольших производствах, станциях ТО. Ременной привод позволяет добиться более высоких показателей производительности и снизить скорость вращения коленвала, что увеличивает ресурс поршневой группы. Комплексная система защиты не допускает поломки компрессора: при перегрузке или перегреве срабатывает аварийное отключение двигателя

        Преимущества

        • Значительно увеличивают ресурс и надежность качественные детали: цилиндр и коленвал из чугуна, корпус фильтра и штуцеры из металла
        • Медная обмотка увеличивает ресурс двигателя, т.к. медь отличается устойчивостью к перегреву
        • Высокий ресурс ресивера - он выполнен из стальных листов толщиной более 3,5 мм с прочными сварными швами
        • Удобство контроля - на корпусе есть два манометра для отслеживания давления в ресивере и в пневмолинии
        • Оребренные трубки воздушной магистрали имеют увеличенный ресурс и повышенную теплоотдачу
        • Картридж из гофрированной бумаги минимизирует сопротивление воздуха на входе
        • Резиновый уплотнитель предотвращает попадание воздуха с абразивными частицами в поршневую систему
        • Высокое качество воздуха - фильтр-осушитель не допускает сбора конденсата в сжатом воздухе
        • Просто транспортировать - на корпусе предусмотрены ручка и колеса