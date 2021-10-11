Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/100
Арт. О00000032969
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок
- Трехфазный компрессор Denzel BCI4000-T/100 с двумя цилиндрами предназначен для регулярных и долговременных работ с пневмоинструментом, таким как: пневмогайковерт, пневмозубило, пневмомолоток, пневмодрель и т.д. Отличается высокой производительностью на входе 690 л/мин, что позволяет использовать его на стройках, небольших производствах, станциях ТО. Ременной привод позволяет добиться более высоких показателей производительности и снизить скорость вращения коленвала, что увеличивает ресурс поршневой группы. Комплексная система защиты не допускает поломки компрессора: при перегрузке или перегреве срабатывает аварийное отключение двигателя
Преимущества
- Значительно увеличивают ресурс и надежность качественные детали: цилиндр и коленвал из чугуна, корпус фильтра и штуцеры из металла
- Медная обмотка увеличивает ресурс двигателя, т.к. медь отличается устойчивостью к перегреву
- Высокий ресурс ресивера - он выполнен из стальных листов толщиной более 3,5 мм с прочными сварными швами
- Удобство контроля - на корпусе есть два манометра для отслеживания давления в ресивере и в пневмолинии
- Оребренные трубки воздушной магистрали имеют увеличенный ресурс и повышенную теплоотдачу
- Картридж из гофрированной бумаги минимизирует сопротивление воздуха на входе
- Резиновый уплотнитель предотвращает попадание воздуха с абразивными частицами в поршневую систему
- Высокое качество воздуха - фильтр-осушитель не допускает сбора конденсата в сжатом воздухе
- Просто транспортировать - на корпусе предусмотрены ручка и колеса