Компрессор воздушный Denzel BCI4000-T/100

Преимущества

Значительно увеличивают ресурс и надежность качественные детали: цилиндр и коленвал из чугуна, корпус фильтра и штуцеры из металла

Медная обмотка увеличивает ресурс двигателя, т.к. медь отличается устойчивостью к перегреву

Высокий ресурс ресивера - он выполнен из стальных листов толщиной более 3,5 мм с прочными сварными швами

Удобство контроля - на корпусе есть два манометра для отслеживания давления в ресивере и в пневмолинии

Оребренные трубки воздушной магистрали имеют увеличенный ресурс и повышенную теплоотдачу

Картридж из гофрированной бумаги минимизирует сопротивление воздуха на входе

Резиновый уплотнитель предотвращает попадание воздуха с абразивными частицами в поршневую систему

Высокое качество воздуха - фильтр-осушитель не допускает сбора конденсата в сжатом воздухе

Просто транспортировать - на корпусе предусмотрены ручка и колеса

Трехфазный компрессор Denzel BCI4000-T/100 с двумя цилиндрами предназначен для регулярных и долговременных работ с пневмоинструментом, таким как: пневмогайковерт, пневмозубило, пневмомолоток, пневмодрель и т.д. Отличается высокой производительностью на входе 690 л/мин, что позволяет использовать его на стройках, небольших производствах, станциях ТО. Ременной привод позволяет добиться более высоких показателей производительности и снизить скорость вращения коленвала, что увеличивает ресурс поршневой группы. Комплексная система защиты не допускает поломки компрессора: при перегрузке или перегреве срабатывает аварийное отключение двигателя