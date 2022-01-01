Компрессор воздушный Denzel BCW3000-T/100
Арт. О00000032967
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок
- Воздушный компрессор с ременным приводом DENZEL BCW3000-T/100, 3,0 кВт, 100 литров, 520 л/мин 58118 обладает высокой мощностью и производительностью, что позволяет использовать его для организованной подачи воздуха через магистраль. 3 рабочих цилиндра отличаются эффективным теплообменом и ремонтопригодностью. Для продолжительного срока службы предусматривается двойная система защиты двигателя
Преимущества
- В обмотку встроен термодатчик, который не допускает нагрева свыше 130°
- Предохранитель по току исключает поломку основного узла из-за скачков напряжения
- Антикоррозийное покрытие DENZEL BCW3000-T/100, 3,0 кВт, 100 литров, 520 л/мин 58118
- Колеса облегчают транспортировку модели