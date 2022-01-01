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Компрессор воздушный Denzel BCW3000-T/100
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор воздушный Denzel BCW3000-T/100
    Арт. О00000032967
    Компрессор воздушный Denzel BCW3000-T/100
    Компрессор воздушный Denzel BCW3000-T/100
    Компрессор воздушный Denzel BCW3000-T/100
    Компрессор воздушный Denzel BCW3000-T/100
    Компрессор воздушный Denzel BCW3000-T/100
    Компрессор воздушный Denzel BCW3000-T/100
    Компрессор воздушный Denzel BCW3000-T/100
    Компрессор воздушный Denzel BCW3000-T/100
    Компрессор воздушный Denzel BCW3000-T/100
    Компрессор воздушный Denzel BCW3000-T/100
      Компрессор воздушный Denzel BCW3000-T/100
      Компрессор воздушный Denzel BCW3000-T/100
      Компрессор воздушный Denzel BCW3000-T/100
      Компрессор воздушный Denzel BCW3000-T/100
      Компрессор воздушный Denzel BCW3000-T/100
      Компрессор воздушный Denzel BCW3000-T/100
      Компрессор воздушный Denzel BCW3000-T/100
      Компрессор воздушный Denzel BCW3000-T/100
      Компрессор воздушный Denzel BCW3000-T/100
      Компрессор воздушный Denzel BCW3000-T/100

      Компрессор воздушный Denzel BCW3000-T/100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000032967

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Воздушный компрессор с ременным приводом DENZEL BCW3000-T/100, 3,0 кВт, 100 литров, 520 л/мин 58118 обладает высокой мощностью и производительностью, что позволяет использовать его для организованной подачи воздуха через магистраль. 3 рабочих цилиндра отличаются эффективным теплообменом и ремонтопригодностью. Для продолжительного срока службы предусматривается двойная система защиты двигателя

        Преимущества

        • В обмотку встроен термодатчик, который не допускает нагрева свыше 130°
        • Предохранитель по току исключает поломку основного узла из-за скачков напряжения
        • Антикоррозийное покрытие DENZEL BCW3000-T/100, 3,0 кВт, 100 литров, 520 л/мин 58118
        • Колеса облегчают транспортировку модели