Компрессор воздушный Denzel BCW3000-T/100

Преимущества

В обмотку встроен термодатчик, который не допускает нагрева свыше 130°

Предохранитель по току исключает поломку основного узла из-за скачков напряжения

Антикоррозийное покрытие DENZEL BCW3000-T/100, 3,0 кВт, 100 литров, 520 л/мин 58118

Колеса облегчают транспортировку модели

Воздушный компрессор с ременным приводом DENZEL BCW3000-T/100, 3,0 кВт, 100 литров, 520 л/мин 58118 обладает высокой мощностью и производительностью, что позволяет использовать его для организованной подачи воздуха через магистраль. 3 рабочих цилиндра отличаются эффективным теплообменом и ремонтопригодностью. Для продолжительного срока службы предусматривается двойная система защиты двигателя