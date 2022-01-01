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Компрессор воздушный Denzel BCI3000-T/200
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Компрессоры
    Компрессор воздушный Denzel BCI3000-T/200
    Арт. О00000032968
    Компрессор воздушный Denzel BCI3000-T/200
    Компрессор воздушный Denzel BCI3000-T/200
    Компрессор воздушный Denzel BCI3000-T/200
    Компрессор воздушный Denzel BCI3000-T/200
    Компрессор воздушный Denzel BCI3000-T/200
    Компрессор воздушный Denzel BCI3000-T/200
    Компрессор воздушный Denzel BCI3000-T/200
    Компрессор воздушный Denzel BCI3000-T/200
    Компрессор воздушный Denzel BCI3000-T/200
    Компрессор воздушный Denzel BCI3000-T/200
      Компрессор воздушный Denzel BCI3000-T/200
      Компрессор воздушный Denzel BCI3000-T/200
      Компрессор воздушный Denzel BCI3000-T/200
      Компрессор воздушный Denzel BCI3000-T/200
      Компрессор воздушный Denzel BCI3000-T/200
      Компрессор воздушный Denzel BCI3000-T/200
      Компрессор воздушный Denzel BCI3000-T/200
      Компрессор воздушный Denzel BCI3000-T/200
      Компрессор воздушный Denzel BCI3000-T/200
      Компрессор воздушный Denzel BCI3000-T/200

      Компрессор воздушный Denzel BCI3000-T/200

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000032968

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух, защита от перегрузок
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Компрессор Denzel BCI3000-T/200 c мощностью 3 кВт, производительностью 530 л/мин, ресивером на 200 литров и возможностью прямого подключения второго накопителя – все что нужно для профессиональных целей. Двигатель с медной обмоткой не боится высоких нагрузок, а потому может уверенно использоваться целый день на фабриках, автосервисах, в мастерских и при создании магистралей воздухоподачи. Отличительная особенность компрессора – встроенная защита двигателя. В случае перегрева или перегрузки он сразу же отключается, что позволяет сохранить его на долгие годы и избежать износа основного узла

        Преимущества

        • Устойчивая к коррозии клапанная плита – гальваническое покрытие препятствует разрушению деталей, наиболее подверженных нагрузкам в условиях влажной среды, что обеспечивает защиту от разгерметизации и высокий ресурс работы
        • Клапаны высокой устойчивости – японская нержавеющая сталь AISI 420 выдерживает длительную нагрузку и не разрушается под воздействием высоких температур, поэтому компрессоры имеют увеличенную гарантию и долгий срок службы
        • Реле давления – работа двигателя контролируется исполнительным устройством, что позволяет избежать выхода давления за пределы нормы и сохранить производительность на высоком уровне
        • Автоматический спускной клапан – ресивер не разрушится при повышении давления выше 10 бар, т.к. лишнее давление быстро сбросится без вреда для компрессора
        • 2 больших манометра – оператору удобно отслеживать давление в ресивере и на выходной магистрали и при необходимости корректировать работу
        • Регулировка давления на выходе – под разное оборудование можно настроить нужный уровень давления, добиваясь таким образом экономичного потребления энергии и отличного результата работы
        • Очистка входящего потока – весь воздух фильтруется перед подачей в компрессор, поэтому внутренние части защищены от грязи и разрушений
        • Удобство работы – пневмоинструмент быстро подключается через разъемы “Рапид” и “Елочка”, а также дополнительный штуцер для прямой стыковки с пневмолинией
        • Чугун и увеличенные ребра – 3 цилиндра практически не подвержены перегреву благодаря улучшенному теплоотводу, поэтому они не разрушаются при длительных нагрузках
        • Маневренность – 2 пары колес позволяют легко перемещать компрессор и разворачивать его на месте
        • Удобная транспортировка – прочная ручка выдерживает вес изделия и позволяет без труда загрузить его в машину или перевезти в нужное место
        • Клапан для слива конденсата – скопившаяся за день влага и оставшийся воздух быстро удаляются из ресивера, что обеспечивает защиту компрессора от коррозии