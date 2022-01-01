Компрессор воздушный Denzel BCI3000-T/200

Преимущества

Устойчивая к коррозии клапанная плита – гальваническое покрытие препятствует разрушению деталей, наиболее подверженных нагрузкам в условиях влажной среды, что обеспечивает защиту от разгерметизации и высокий ресурс работы

Клапаны высокой устойчивости – японская нержавеющая сталь AISI 420 выдерживает длительную нагрузку и не разрушается под воздействием высоких температур, поэтому компрессоры имеют увеличенную гарантию и долгий срок службы

Реле давления – работа двигателя контролируется исполнительным устройством, что позволяет избежать выхода давления за пределы нормы и сохранить производительность на высоком уровне

Автоматический спускной клапан – ресивер не разрушится при повышении давления выше 10 бар, т.к. лишнее давление быстро сбросится без вреда для компрессора

2 больших манометра – оператору удобно отслеживать давление в ресивере и на выходной магистрали и при необходимости корректировать работу

Регулировка давления на выходе – под разное оборудование можно настроить нужный уровень давления, добиваясь таким образом экономичного потребления энергии и отличного результата работы

Очистка входящего потока – весь воздух фильтруется перед подачей в компрессор, поэтому внутренние части защищены от грязи и разрушений

Удобство работы – пневмоинструмент быстро подключается через разъемы “Рапид” и “Елочка”, а также дополнительный штуцер для прямой стыковки с пневмолинией

Чугун и увеличенные ребра – 3 цилиндра практически не подвержены перегреву благодаря улучшенному теплоотводу, поэтому они не разрушаются при длительных нагрузках

Маневренность – 2 пары колес позволяют легко перемещать компрессор и разворачивать его на месте

Удобная транспортировка – прочная ручка выдерживает вес изделия и позволяет без труда загрузить его в машину или перевезти в нужное место

Клапан для слива конденсата – скопившаяся за день влага и оставшийся воздух быстро удаляются из ресивера, что обеспечивает защиту компрессора от коррозии

Компрессор Denzel BCI3000-T/200 c мощностью 3 кВт, производительностью 530 л/мин, ресивером на 200 литров и возможностью прямого подключения второго накопителя – все что нужно для профессиональных целей. Двигатель с медной обмоткой не боится высоких нагрузок, а потому может уверенно использоваться целый день на фабриках, автосервисах, в мастерских и при создании магистралей воздухоподачи. Отличительная особенность компрессора – встроенная защита двигателя. В случае перегрева или перегрузки он сразу же отключается, что позволяет сохранить его на долгие годы и избежать износа основного узла