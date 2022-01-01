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Компрессор воздушный Denzel DK1500/50 Х-Pro
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Компрессоры
    Компрессор воздушный Denzel DK1500/50 Х-Pro
    Арт. О00000032962
    Компрессор воздушный Denzel DK1500/50 Х-Pro
    Компрессор воздушный Denzel DK1500/50 Х-Pro
    Компрессор воздушный Denzel DK1500/50 Х-Pro
    Компрессор воздушный Denzel DK1500/50 Х-Pro
    Компрессор воздушный Denzel DK1500/50 Х-Pro
    Компрессор воздушный Denzel DK1500/50 Х-Pro
    Компрессор воздушный Denzel DK1500/50 Х-Pro
    Компрессор воздушный Denzel DK1500/50 Х-Pro
    Компрессор воздушный Denzel DK1500/50 Х-Pro
    Компрессор воздушный Denzel DK1500/50 Х-Pro
    Компрессор воздушный Denzel DK1500/50 Х-Pro
    Компрессор воздушный Denzel DK1500/50 Х-Pro
    Компрессор воздушный Denzel DK1500/50 Х-Pro
    Компрессор воздушный Denzel DK1500/50 Х-Pro
    Компрессор воздушный Denzel DK1500/50 Х-Pro
    Компрессор воздушный Denzel DK1500/50 Х-Pro
    Компрессор воздушный Denzel DK1500/50 Х-Pro
      Компрессор воздушный Denzel DK1500/50 Х-Pro
      Компрессор воздушный Denzel DK1500/50 Х-Pro
      Компрессор воздушный Denzel DK1500/50 Х-Pro
      Компрессор воздушный Denzel DK1500/50 Х-Pro
      Компрессор воздушный Denzel DK1500/50 Х-Pro
      Компрессор воздушный Denzel DK1500/50 Х-Pro
      Компрессор воздушный Denzel DK1500/50 Х-Pro
      Компрессор воздушный Denzel DK1500/50 Х-Pro
      Компрессор воздушный Denzel DK1500/50 Х-Pro
      Компрессор воздушный Denzel DK1500/50 Х-Pro
      Компрессор воздушный Denzel DK1500/50 Х-Pro
      Компрессор воздушный Denzel DK1500/50 Х-Pro
      Компрессор воздушный Denzel DK1500/50 Х-Pro
      Компрессор воздушный Denzel DK1500/50 Х-Pro
      Компрессор воздушный Denzel DK1500/50 Х-Pro
      Компрессор воздушный Denzel DK1500/50 Х-Pro
      Компрессор воздушный Denzel DK1500/50 Х-Pro

      Компрессор воздушный Denzel DK1500/50 Х-Pro

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000032962

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Воздушный компрессор DENZEL DK1500/50,Х-PRO 1,5 кВт, 230 л/мин, 50 л 58064 предназначен для выработки сжатого воздуха и обеспечения им пневмооборудования и инструментов. Агрегат может использоваться в бытовых целях, а также при выполнении ремонтных работ бригадами. Компрессор имеет производительность 230 литров в минуту. Агрегат оснащен транспортировочными колесами, что делает удобным его перемещение по рабочей площадке

        Преимущества

        • Воздушный компрессор DENZEL DK1500/50,Х-PRO 1,5 кВт, 230 л/мин, 50 л 58064 имеет 2 манометра для контроля давления сжатого воздуха
        • Для работы аппарата необходимо переменное напряжение 230 В и частотой 50 Гц
        • Есть реле давления, который осуществляет запуск/остановку в зависимости от настроек
        • Есть защитный клапан
        • Функция автозапуска при понижении давления в ресивере ниже 6 атмосфер
        • Прочный металлический корпус
        • Низкий уровень шума во время работы
        • Подходит для бытовых и профессиональных целей