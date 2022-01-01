Компрессор воздушный Denzel DK1500/50 Х-Pro
Арт. О00000032962
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок
- Воздушный компрессор DENZEL DK1500/50,Х-PRO 1,5 кВт, 230 л/мин, 50 л 58064 предназначен для выработки сжатого воздуха и обеспечения им пневмооборудования и инструментов. Агрегат может использоваться в бытовых целях, а также при выполнении ремонтных работ бригадами. Компрессор имеет производительность 230 литров в минуту. Агрегат оснащен транспортировочными колесами, что делает удобным его перемещение по рабочей площадке
Преимущества
- Воздушный компрессор DENZEL DK1500/50,Х-PRO 1,5 кВт, 230 л/мин, 50 л 58064 имеет 2 манометра для контроля давления сжатого воздуха
- Для работы аппарата необходимо переменное напряжение 230 В и частотой 50 Гц
- Есть реле давления, который осуществляет запуск/остановку в зависимости от настроек
- Есть защитный клапан
- Функция автозапуска при понижении давления в ресивере ниже 6 атмосфер
- Прочный металлический корпус
- Низкий уровень шума во время работы
- Подходит для бытовых и профессиональных целей