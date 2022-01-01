Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/100
Арт. О00000032966
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок
- Масляный компрессор Denzel BCI2300/100 с ременным приводом предназначен для работы с несколькими пневмоинструментами сразу. Через быстросъемный коннектор «Рапид» и штуцер «Елочка» к нему можно подключить продувочный пистолет или пистолет для накачки шин, дрель, пневмоножницы и пр. Мощности 2.3 кВт достаточно для длительных работ в автосервисах, на производствах, в мастерских. Отличительная особенность компрессора - двухуровневая защита электродвигателя. Термодатчик, установленный в обмотке, останавливает работу при перегреве, а защита от перегрузок прекращает питание при превышении порогового значения потребляемого тока. Такая система сохраняет двигатель, не допускает его поломок и выгодно отличает от конкурентов, обычно использующих один тип защиты
Преимущества
- Медная обмотка позволяет использовать компрессор полный рабочий день без последствий и риска перегрева
- Прессостат отвечает за автоматизацию работы: двигатель выключается при заполнении ресивера до 10 бар и снова включается, когда давление падает ниже необходимого уровня
- Спускной клапан предохраняет ресивер от взрыва в случае, когда по какой-то причине реле не сработало. Удаление лишнего давления происходит моментально в автоматическом режиме
- Ресивер выполнен из конструктивной стали толщиной более 2 мм, что обеспечивает прочный сварочный шов и надежно защищает его от утечек воздуха
- Двухцилиндровая компоновка с большими ребрами охлаждения позволяет добиться быстрого охлаждения компрессора. Цилиндры выполнены из прочного чугуна, что повышает надежность и ресурс изделия
- Клапанная плита имеет гальванизированное покрытие, которое препятствует возникновению коррозии и окислению
- Клапаны выполнены из японской «нержавейки» AISI 420, что позволяет работать длительное время под высокой нагрузкой
- Регулятор выходного давления позволяет установить его на необходимом уровне под конкретный тип инструмента. Это особенно важно при окрасочных работах
- 2 больших манометра обеспечивают быстрое считывание показаний по давлению сжатого воздуха в ресивере и на выходной магистрали
- Порт прямого подключения к пневмомагистрали упрощает соединение с дополнительным ресивером или пневмолинией и исключает потерю производительности
- Компрессор оснащен двумя парами колес. Передние увеличивают его маневренность при развороте, а задние облегчают перемещение по объекту
- Удобная рукоятка облегчает наклон ресивера при его обслуживании и транспортировку
- Сливной клапан в нижней части накопителя легко открывается и облегчает удаление конденсата вместе с потоком оставшегося воздуха