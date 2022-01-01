Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/100
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/100
    Арт. О00000032966
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/100
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/100
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/100
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/100
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/100
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/100
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/100
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/100
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/100
      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/100
      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/100
      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/100
      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/100
      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/100
      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/100
      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/100
      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/100
      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/100

      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/100

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000032966

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Масляный компрессор Denzel BCI2300/100 с ременным приводом предназначен для работы с несколькими пневмоинструментами сразу. Через быстросъемный коннектор «Рапид» и штуцер «Елочка» к нему можно подключить продувочный пистолет или пистолет для накачки шин, дрель, пневмоножницы и пр. Мощности 2.3 кВт достаточно для длительных работ в автосервисах, на производствах, в мастерских. Отличительная особенность компрессора - двухуровневая защита электродвигателя. Термодатчик, установленный в обмотке, останавливает работу при перегреве, а защита от перегрузок прекращает питание при превышении порогового значения потребляемого тока. Такая система сохраняет двигатель, не допускает его поломок и выгодно отличает от конкурентов, обычно использующих один тип защиты

        Преимущества

        • Медная обмотка позволяет использовать компрессор полный рабочий день без последствий и риска перегрева
        • Прессостат отвечает за автоматизацию работы: двигатель выключается при заполнении ресивера до 10 бар и снова включается, когда давление падает ниже необходимого уровня
        • Спускной клапан предохраняет ресивер от взрыва в случае, когда по какой-то причине реле не сработало. Удаление лишнего давления происходит моментально в автоматическом режиме
        • Ресивер выполнен из конструктивной стали толщиной более 2 мм, что обеспечивает прочный сварочный шов и надежно защищает его от утечек воздуха
        • Двухцилиндровая компоновка с большими ребрами охлаждения позволяет добиться быстрого охлаждения компрессора. Цилиндры выполнены из прочного чугуна, что повышает надежность и ресурс изделия
        • Клапанная плита имеет гальванизированное покрытие, которое препятствует возникновению коррозии и окислению
        • Клапаны выполнены из японской «нержавейки» AISI 420, что позволяет работать длительное время под высокой нагрузкой
        • Регулятор выходного давления позволяет установить его на необходимом уровне под конкретный тип инструмента. Это особенно важно при окрасочных работах
        • 2 больших манометра обеспечивают быстрое считывание показаний по давлению сжатого воздуха в ресивере и на выходной магистрали
        • Порт прямого подключения к пневмомагистрали упрощает соединение с дополнительным ресивером или пневмолинией и исключает потерю производительности
        • Компрессор оснащен двумя парами колес. Передние увеличивают его маневренность при развороте, а задние облегчают перемещение по объекту
        • Удобная рукоятка облегчает наклон ресивера при его обслуживании и транспортировку
        • Сливной клапан в нижней части накопителя легко открывается и облегчает удаление конденсата вместе с потоком оставшегося воздуха