Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100V
Арт. О00000032964
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|манометр, защитный кожух, защита от перегрузок
- Компрессор Denzel BCV2200/100V мощностью 2.3 кВт используется для обеспечения сжатым воздухом таких инструментов, как краскораспылитель, гайковерт, гвоздезабивных пистолет, дрель, пистолет для накачки шин и пр. Высокая производительность 440 л/мин позволяет использовать оборудование не только в загородных домах и гаражах, но и на фабриках, станциях технического обслуживания автомобилей, в различных мастерских. Сжатый воздух накапливается в ресивере объемом 100 литров. Он располагается вертикально, что позволяет сэкономить место на рабочей площадке. Для устойчивости компрессор крепится к стене или полу
Преимущества
- Температурный датчик отключает мотор при сильном нагреве, предохраняя его от поломок. Повторный запуск не произойдет, пока двигатель не охладится
- Защита от перегрузки срабатывает при превышении порогового значения по току, сохраняя ресурс двигателя
- Мотор с медной обмоткой отличается устойчивостью к длительным нагрузкам, поэтому может проработать полную 8-часовую смену без снижения производительности
- 2 манометра позволяют снять точные показания о давлении в накопителе и на подаче к пневмоинструменту, что обеспечивает полный контроль рабочего процесса
- Реле компрессора регулирует давление в ресивере: при достижении отметки в 10 бар отключает двигатель, при падении ниже XX бар – автоматически запускает. Это экономит время оператора, поддерживает производительность на высоком уровне и не допускает аварийных ситуаций
- Предохранительный клапан моментально сбрасывает лишний воздух и понижает давление, если реле не срабатывает вовремя. Такая подстраховка обеспечивает уверенность в безопасности рабочего процесса и защищает ресивер от взрыва
- Прочные стенки ресивера толщиной почти 3 мм позволяют использовать компрессор длительное время, не боясь за его сохранность
- Фильтрующий элемент из гофрированной бумаги задерживает даже мелкие пылевые частички, при этом пропуская воздух быстрее, чем поролоновые аналоги. В результате поршневая система двигателя защищается от повреждений и повышается ее ресурс
- Чугунный цилиндр за счет полированной внутренней поверхности и больших ребер для охлаждения на внешней поверхности меньше поддается трению и лучше отводит тепло, что обеспечивает его износоустойчивость
- Клапанная плита достаточно массивна и высокоточно изготовлена. Благодаря этому сохраняется герметичность клапанного механизма в условиях высоких температур, повышенной влажности и интенсивных нагрузок
- Детали картера идеально стыкуются, крышка плотно закрывается, что обеспечивает защиту от протечек масла. Для отслеживания уровня масла на картере имеется смотровое окно
- Резиновые виброопоры минимизируют колебания от работающего компрессора и придают ему устойчивость
- Подпальцевые упоры упрощают открытие сливного клапана и удаление конденсата из ресивера после рабочей смены
- Высокое качество деталей и контроль производства позволили производителю увеличить сервисное обслуживание до 3 лет