Компрессор воздушный Denzel BCV2200/100V

Преимущества

Температурный датчик отключает мотор при сильном нагреве, предохраняя его от поломок. Повторный запуск не произойдет, пока двигатель не охладится

Защита от перегрузки срабатывает при превышении порогового значения по току, сохраняя ресурс двигателя

Мотор с медной обмоткой отличается устойчивостью к длительным нагрузкам, поэтому может проработать полную 8-часовую смену без снижения производительности

2 манометра позволяют снять точные показания о давлении в накопителе и на подаче к пневмоинструменту, что обеспечивает полный контроль рабочего процесса

Реле компрессора регулирует давление в ресивере: при достижении отметки в 10 бар отключает двигатель, при падении ниже XX бар – автоматически запускает. Это экономит время оператора, поддерживает производительность на высоком уровне и не допускает аварийных ситуаций

Предохранительный клапан моментально сбрасывает лишний воздух и понижает давление, если реле не срабатывает вовремя. Такая подстраховка обеспечивает уверенность в безопасности рабочего процесса и защищает ресивер от взрыва

Прочные стенки ресивера толщиной почти 3 мм позволяют использовать компрессор длительное время, не боясь за его сохранность

Фильтрующий элемент из гофрированной бумаги задерживает даже мелкие пылевые частички, при этом пропуская воздух быстрее, чем поролоновые аналоги. В результате поршневая система двигателя защищается от повреждений и повышается ее ресурс

Чугунный цилиндр за счет полированной внутренней поверхности и больших ребер для охлаждения на внешней поверхности меньше поддается трению и лучше отводит тепло, что обеспечивает его износоустойчивость

Клапанная плита достаточно массивна и высокоточно изготовлена. Благодаря этому сохраняется герметичность клапанного механизма в условиях высоких температур, повышенной влажности и интенсивных нагрузок

Детали картера идеально стыкуются, крышка плотно закрывается, что обеспечивает защиту от протечек масла. Для отслеживания уровня масла на картере имеется смотровое окно

Резиновые виброопоры минимизируют колебания от работающего компрессора и придают ему устойчивость

Подпальцевые упоры упрощают открытие сливного клапана и удаление конденсата из ресивера после рабочей смены

Высокое качество деталей и контроль производства позволили производителю увеличить сервисное обслуживание до 3 лет

Компрессор Denzel BCV2200/100V мощностью 2.3 кВт используется для обеспечения сжатым воздухом таких инструментов, как краскораспылитель, гайковерт, гвоздезабивных пистолет, дрель, пистолет для накачки шин и пр. Высокая производительность 440 л/мин позволяет использовать оборудование не только в загородных домах и гаражах, но и на фабриках, станциях технического обслуживания автомобилей, в различных мастерских. Сжатый воздух накапливается в ресивере объемом 100 литров. Он располагается вертикально, что позволяет сэкономить место на рабочей площадке. Для устойчивости компрессор крепится к стене или полу