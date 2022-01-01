Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/50

Преимущества

Медная обмотка электромотора менее критична к перегреву по сравнению с алюминиевой, поэтому компрессор уверенно выдержит 8-часовую смену

Клапанная плита из качественной инструментальной стали имеет гальваническое покрытие. При 24-часовом тестировании в соляной ванне она не разрушилась, что говорит о высокой прочности и устойчивости к коррозии

Реле давления отключает двигатель при заполнении ресивера и снова включает его, когда объем воздуха в нем падает ниже допустимого уровня. Это позволяет продлить срок службы двигателя и автоматизировать рабочий процесс

Предохранительный клапан защищает ресивер от аварийных ситуаций автоматическим сбросом давления, если оно выходит за допустимые значения

2 манометра увеличенного диаметра на ресивере и выходной магистрали позволяют контролировать давление и настраивать его под разный тип пневмоинструмента

Воздушный фильтр задерживает пыль и не допускает подсос неочищенного воздуха в ресивер, что защищает внутренние части компрессора от загрязнений и износа

Чугунные цилиндры с увеличенными ребрами отличаются эффективным теплоотводом, а металлизированные прокладки на них не разрушаются под воздействием высоких температур и обеспечивают герметичность

Приводной ремень отличается высоким качеством, поэтому прослужит долгое время, не растягиваясь при длительных работах

Толщина стенок ресивера составляет более 2 мм, что обеспечивает прочное соединение стыкующихся поверхностей и исключает протечки

Коннекторы «Рапид» и «Елочка» позволяют работать с разными пневмомагистралями, делая компрессор незаменимым помощником на рабочей площадке

Амортизирующие опоры минимизируют вибрации, обеспечивая комфортную работу рядом с компрессором

Клапан в нижней части ресивера упрощает избавление от оставшегося после рабочей смены воздуха и скопившегося конденсата. В результате накопитель не разрушается и может служить долгие годы

Благодаря высокому качеству комплектующих и контролю всех этапов производства гарантия на компрессор увеличена до 3-х лет





Масляный компрессор Denzel BCI2300/50 мощностью 2.3 кВт и объемом ресивера 50 л производит 400 л сжатого воздуха в минуту. Это позволяет накачивать шины, прочищать инструменты и технику, изготавливать и собирать изделия на мебельных фабриках с помощью пневмоинструмента. Если недостаточно одного ресивера, можно присоединить второй через порт прямого подключения, тем самым увеличив объем накапливаемого воздуха. Отличительная особенность компрессора – двухступенчатая система защиты двигателя. Не только температурный датчик предохраняет его от поломок в случае перегрева, но и защита по току оперативно останавливает работу при коротком замыкании или сверхнагрузке. Это позволяет предотвратить выход двигателя из строя и продлить срок службы компрессора