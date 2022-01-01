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Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/50
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Компрессоры
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/50
    Арт. О00000032965
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/50
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/50
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/50
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/50
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/50
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/50
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/50
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/50
    Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/50
      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/50
      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/50
      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/50
      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/50
      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/50
      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/50
      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/50
      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/50
      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/50

      Компрессор воздушный рем. привод Denzel BCI2300/50

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. О00000032965

      Характеристики

      Производитель
      		Denzel
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Масляный компрессор Denzel BCI2300/50 мощностью 2.3 кВт и объемом ресивера 50 л производит 400 л сжатого воздуха в минуту. Это позволяет накачивать шины, прочищать инструменты и технику, изготавливать и собирать изделия на мебельных фабриках с помощью пневмоинструмента. Если недостаточно одного ресивера, можно присоединить второй через порт прямого подключения, тем самым увеличив объем накапливаемого воздуха. Отличительная особенность компрессора – двухступенчатая система защиты двигателя. Не только температурный датчик предохраняет его от поломок в случае перегрева, но и защита по току оперативно останавливает работу при коротком замыкании или сверхнагрузке. Это позволяет предотвратить выход двигателя из строя и продлить срок службы компрессора

        Преимущества

        • Медная обмотка электромотора менее критична к перегреву по сравнению с алюминиевой, поэтому компрессор уверенно выдержит 8-часовую смену
        • Клапанная плита из качественной инструментальной стали имеет гальваническое покрытие. При 24-часовом тестировании в соляной ванне она не разрушилась, что говорит о высокой прочности и устойчивости к коррозии
        • Реле давления отключает двигатель при заполнении ресивера и снова включает его, когда объем воздуха в нем падает ниже допустимого уровня. Это позволяет продлить срок службы двигателя и автоматизировать рабочий процесс
        • Предохранительный клапан защищает ресивер от аварийных ситуаций автоматическим сбросом давления, если оно выходит за допустимые значения
        • 2 манометра увеличенного диаметра на ресивере и выходной магистрали позволяют контролировать давление и настраивать его под разный тип пневмоинструмента
        • Воздушный фильтр задерживает пыль и не допускает подсос неочищенного воздуха в ресивер, что защищает внутренние части компрессора от загрязнений и износа
        • Чугунные цилиндры с увеличенными ребрами отличаются эффективным теплоотводом, а металлизированные прокладки на них не разрушаются под воздействием высоких температур и обеспечивают герметичность
        • Приводной ремень отличается высоким качеством, поэтому прослужит долгое время, не растягиваясь при длительных работах
        • Толщина стенок ресивера составляет более 2 мм, что обеспечивает прочное соединение стыкующихся поверхностей и исключает протечки
        • Коннекторы «Рапид» и «Елочка» позволяют работать с разными пневмомагистралями, делая компрессор незаменимым помощником на рабочей площадке
        • Амортизирующие опоры минимизируют вибрации, обеспечивая комфортную работу рядом с компрессором
        • Клапан в нижней части ресивера упрощает избавление от оставшегося после рабочей смены воздуха и скопившегося конденсата. В результате накопитель не разрушается и может служить долгие годы
        • Благодаря высокому качеству комплектующих и контролю всех этапов производства гарантия на компрессор увеличена до 3-х лет