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Компрессор безмасляный Fubag OL 231/50 CM2, вес 29 кг, объем ресивера 50 л
5.0
2
Найти аналог
Безмасляные компрессоры
    Компрессор поршневой безмасляный Fubag OL 231/50 CM2
    Арт. X109901159
    5.0
    2
    Компрессор безмасляный Fubag OL 231/50 CM2, вес 29 кг, объем ресивера 50 л
    Компрессор безмасляный Fubag OL 231/50 CM2, вес 29 кг, объем ресивера 50 л
    Компрессор безмасляный Fubag OL 231/50 CM2, вес 29 кг, объем ресивера 50 л
    Компрессор безмасляный Fubag OL 231/50 CM2, вес 29 кг, объем ресивера 50 л
    Компрессор безмасляный Fubag OL 231/50 CM2, вес 29 кг, объем ресивера 50 л
      Компрессор безмасляный Fubag OL 231/50 CM2, вес 29 кг, объем ресивера 50 л
      Компрессор безмасляный Fubag OL 231/50 CM2, вес 29 кг, объем ресивера 50 л
      Компрессор безмасляный Fubag OL 231/50 CM2, вес 29 кг, объем ресивера 50 л
      Компрессор безмасляный Fubag OL 231/50 CM2, вес 29 кг, объем ресивера 50 л
      Компрессор безмасляный Fubag OL 231/50 CM2, вес 29 кг, объем ресивера 50 л

      Компрессор поршневой безмасляный Fubag OL 231/50 CM2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X109901159
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух, спускной клапан, большие колеса
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Поршневой безмасляный компрессор Fubag OL 231/50 CM 2 предназначен для использования в быту. Служит для нагнетания воздуха под давлением, со сжатием в 8 атмосфер. Предусмотрена возможность регулировка давления на выходе. С помощью встроенных манометров можно осуществлять контроль давления в ресивере и на выходе.

        Преимущества

        • В поршневом безмасляном компрессоре Fubag OL 231/50 CM2 предусмотрена ручка для удобства транспортировки
        • Аппарат оснащен регулировкой выходного давления и манометрами для контроля давления на выходе и в ресивере
        • При помощи специального клапана можно слить конденсат из ресивера
        • Для удобства перемещения по рабочей площадке компрессор оснащен колесами
        • Надежный защитный кожух
        • Уникальные запатентованные графито-тефлоновые поршневые кольца с низким коэффициентом трения и высокой износоустойчивостью
        • Ресивер на 50 литров
        • Оснащен термозащитой
        • Допустимые колебания напряжения - 10%
        • Высокое качество сборки воздушных головок на автоматических линиях со ста процентным тестированием на финишном этапе
        • Принудительное воздушное охлаждение - для лучшей отдачи тепла
        • Воздушный всасывающий фильтр вмонтирован в головку для минимизации возможности повреждения
        • Легкий запуск даже при низкой температуре