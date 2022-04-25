Компрессор безмасляный Fubag OL 231/50 CM2, вес 29 кг, объем ресивера 50 л

Компрессор поршневой безмасляный Fubag OL 231/50 CM2
Арт. X109901159
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух, спускной клапан, большие колеса
- Поршневой безмасляный компрессор Fubag OL 231/50 CM 2 предназначен для использования в быту. Служит для нагнетания воздуха под давлением, со сжатием в 8 атмосфер. Предусмотрена возможность регулировка давления на выходе. С помощью встроенных манометров можно осуществлять контроль давления в ресивере и на выходе.
Преимущества
- В поршневом безмасляном компрессоре Fubag OL 231/50 CM2 предусмотрена ручка для удобства транспортировки
- Аппарат оснащен регулировкой выходного давления и манометрами для контроля давления на выходе и в ресивере
- При помощи специального клапана можно слить конденсат из ресивера
- Для удобства перемещения по рабочей площадке компрессор оснащен колесами
- Надежный защитный кожух
- Уникальные запатентованные графито-тефлоновые поршневые кольца с низким коэффициентом трения и высокой износоустойчивостью
- Ресивер на 50 литров
- Оснащен термозащитой
- Допустимые колебания напряжения - 10%
- Высокое качество сборки воздушных головок на автоматических линиях со ста процентным тестированием на финишном этапе
- Принудительное воздушное охлаждение - для лучшей отдачи тепла
- Воздушный всасывающий фильтр вмонтирован в головку для минимизации возможности повреждения
- Легкий запуск даже при низкой температуре