Компрессор безмасляный Fubag OL 231/50 CM2, вес 29 кг, объем ресивера 50 л

Преимущества

В поршневом безмасляном компрессоре Fubag OL 231/50 CM2 предусмотрена ручка для удобства транспортировки

Аппарат оснащен регулировкой выходного давления и манометрами для контроля давления на выходе и в ресивере

При помощи специального клапана можно слить конденсат из ресивера

Для удобства перемещения по рабочей площадке компрессор оснащен колесами

Надежный защитный кожух

Уникальные запатентованные графито-тефлоновые поршневые кольца с низким коэффициентом трения и высокой износоустойчивостью

Ресивер на 50 литров

Оснащен термозащитой

Допустимые колебания напряжения - 10%

Высокое качество сборки воздушных головок на автоматических линиях со ста процентным тестированием на финишном этапе

Принудительное воздушное охлаждение - для лучшей отдачи тепла

Воздушный всасывающий фильтр вмонтирован в головку для минимизации возможности повреждения

Легкий запуск даже при низкой температуре

Поршневой безмасляный компрессор Fubag OL 231/50 CM 2 предназначен для использования в быту. Служит для нагнетания воздуха под давлением, со сжатием в 8 атмосфер. Предусмотрена возможность регулировка давления на выходе. С помощью встроенных манометров можно осуществлять контроль давления в ресивере и на выходе.