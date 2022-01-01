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Компрессор воздушный Brait КМ-1800/50 20.01.002.043
15 990 ₽
Компрессоры
  • Персональная скидка
Компрессор воздушный Brait КМ-1800/50 20.01.002.043
Арт. О00000041142
Компрессор воздушный Brait КМ-1800/50 20.01.002.043
Компрессор воздушный Brait КМ-1800/50 20.01.002.043
Компрессор воздушный Brait КМ-1800/50 20.01.002.043
Компрессор воздушный Brait КМ-1800/50 20.01.002.043
Компрессор воздушный Brait КМ-1800/50 20.01.002.043
Компрессор воздушный Brait КМ-1800/50 20.01.002.043
  • Персональная скидка
Компрессор воздушный Brait КМ-1800/50 20.01.002.043
Компрессор воздушный Brait КМ-1800/50 20.01.002.043
Компрессор воздушный Brait КМ-1800/50 20.01.002.043
Компрессор воздушный Brait КМ-1800/50 20.01.002.043
Компрессор воздушный Brait КМ-1800/50 20.01.002.043
Компрессор воздушный Brait КМ-1800/50 20.01.002.043

Компрессор воздушный Brait КМ-1800/50 20.01.002.043

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15 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000041142

Характеристики

Производитель
Brait
Страна производства
Россия
Родина бренда
Россия
Защита двигателя от перегрева
Да
Особенности
рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
15 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Воздушный компрессор BRAIT КМ-1800/50 20.01.002.043 используется для производства сжатого воздуха в большом объеме. Конструкция включает в себя ресивер. Это позволяет воспользоваться запасом сжатого воздуха и избежать кратковременных включений двигателя. Такая система существенно увеличивает ресурс рабочей головки, снижает процент пиковых нагрузок на двигатель. Дополнительно имеется защита от конденсата - избыток влаги можно спустить из ресивера, что снижает вредное влияние коррозии на металлические компоненты

    Преимущества

    • Компрессор BRAIT КМ-1800/50 обладает небольшим весом и очень мобилен за счет транспортировочных колес 
    • Модель обладает производительностью 260 литров воздуха в минуту, оснащена одноцилиндровым двигателем 
    • Степень защиты - IP 25 
    • Качество работы с компрессором повышается за счет антивибрационных подушек, которые поглощают вибрацию при любой частоте работы двигателя 
    • Модель оснащена индикатором уровня масла и защитой от перегрузок, что увеличивает срок службы компрессора 
    • Наличие двух манометров позволяет отслеживать давление в системе "компрессор-инструмент" для каждого пневмоинструмента в отдельности 
    • Химическая обработка корпуса увеличивает коррозионную стойкость 
    • Также качество повышается за счет высокотеплопроводных ребер жесткости, которые увеличивают срок непрерывной работы