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Компрессор масляный коаксиальный Ставр КМК-50/1500
15 990 ₽
19 060 ₽
Компрессоры
    Компрессор масляный коаксиальный Ставр КМК-50/1500
    Арт. О00000027694
    Компрессор масляный коаксиальный Ставр КМК-50/1500
    Компрессор масляный коаксиальный Ставр КМК-50/1500
      Компрессор масляный коаксиальный Ставр КМК-50/1500
      Компрессор масляный коаксиальный Ставр КМК-50/1500

      Компрессор масляный коаксиальный Ставр КМК-50/1500

      • -3 070 ₽
      15 990 ₽
      19 060 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 682 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 850 ₽
      Арт. О00000027694

      Характеристики

      Производитель
      		Ставр
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух, большие колеса
      Все характеристики
      • -3 070 ₽
      15 990 ₽
      19 060 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 8 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 12 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 682 ₽
      • Доставка 8 сентября или позже, 850 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
      • Компрессор масляный коаксиальный СТАВР КМК-50/1500  накапливает и подает сжатый воздух высокого качества в пневмоинструмент. Мощный электродвигатель с термозащитой гарантирует надежность и стабильность работы. Регулировка давления осуществляется за счет редуктора, что способствует удобству эксплуатации. Рукоятка со специальной накладкой обеспечивает маневренность модели при транспортировке. За счет резинового амортизатора ножки вибрации распределяются равномерно. Антикоррозионное покрытие защищает ресивер от преждевременного разрушения

        Преимущества

        • Специальный кожух защищает двигатель от попадания грязи и воды, что обеспечивает долгий срок службы масляного коаксиального компрессора Ставр КМК-50/1500
        • 2 манометра позволяют визуально контролировать уровень давления как внутри ресивера, так и на выходе из него 
        • Большие колеса максимально упрощают перемещение оборудования по рабочей площадке
        • Длинный сетевой кабель - 2 м
        • Тип шлангового соединения - быстросъемное, штуцерное
        • Не требует специального технического обслуживания
        • Высокий уровень сборки
        • Простота эксплуатации