Преимущества

Специальный кожух защищает двигатель от попадания грязи и воды, что обеспечивает долгий срок службы масляного коаксиального компрессора Ставр КМК-50/1500



2 манометра позволяют визуально контролировать уровень давления как внутри ресивера, так и на выходе из него

Большие колеса максимально упрощают перемещение оборудования по рабочей площадке



Длинный сетевой кабель - 2 м

Тип шлангового соединения - быстросъемное, штуцерное

Не требует специального технического обслуживания

Высокий уровень сборки

Простота эксплуатации

Компрессор масляный коаксиальный СТАВР КМК-50/1500 накапливает и подает сжатый воздух высокого качества в пневмоинструмент. Мощный электродвигатель с термозащитой гарантирует надежность и стабильность работы. Регулировка давления осуществляется за счет редуктора, что способствует удобству эксплуатации. Рукоятка со специальной накладкой обеспечивает маневренность модели при транспортировке. За счет резинового амортизатора ножки вибрации распределяются равномерно. Антикоррозионное покрытие защищает ресивер от преждевременного разрушения