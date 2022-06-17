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Компрессор Вихрь КМП-210/10 74/3/1
5.0
2
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор Вихрь КМП-210/10 74/3/1
    Арт. О00000013111
    5.0
    2
    Компрессор Вихрь КМП-210/10 74/3/1
    Компрессор Вихрь КМП-210/10 74/3/1
    Компрессор Вихрь КМП-210/10 74/3/1
    Компрессор Вихрь КМП-210/10 74/3/1
      Компрессор Вихрь КМП-210/10 74/3/1
      Компрессор Вихрь КМП-210/10 74/3/1
      Компрессор Вихрь КМП-210/10 74/3/1
      Компрессор Вихрь КМП-210/10 74/3/1

      Компрессор Вихрь КМП-210/10 74/3/1

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013111
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Нет
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Компрессор Вихрь КМП-210/10 74/3/1 представляет собой небольшое устройство, при помощи которого можно работать с пневматическим инструментом. Благодаря прямому приводу уменьшается уровень шума. Конструкция устойчива за счет четырех опор под ресивером. Емкость достаточна, чтобы в течение некоторого времени с момента выключения двигателя можно было подавать сжатый воздух

        Преимущества

        • Стрелочные манометры успешно используются для контроля давления внутри Вихрь КМП-210/10 74/3/1
        • Устойчивая конструкция
        • Удобная тяговая рукоятка
        • Защитный чехол на приводе
        • Длительный срок службы