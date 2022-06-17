Компрессор Вихрь КМП-210/10 74/3/1
Арт. О00000013111
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух
- Компрессор Вихрь КМП-210/10 74/3/1 представляет собой небольшое устройство, при помощи которого можно работать с пневматическим инструментом. Благодаря прямому приводу уменьшается уровень шума. Конструкция устойчива за счет четырех опор под ресивером. Емкость достаточна, чтобы в течение некоторого времени с момента выключения двигателя можно было подавать сжатый воздух
Преимущества
- Стрелочные манометры успешно используются для контроля давления внутри Вихрь КМП-210/10 74/3/1
- Устойчивая конструкция
- Удобная тяговая рукоятка
- Защитный чехол на приводе
- Длительный срок службы