Преимущества

Стрелочные манометры успешно используются для контроля давления внутри Вихрь КМП-210/10 74/3/1

Устойчивая конструкция

Удобная тяговая рукоятка

Защитный чехол на приводе

Длительный срок службы

Компрессор Вихрь КМП-210/10 74/3/1 представляет собой небольшое устройство, при помощи которого можно работать с пневматическим инструментом. Благодаря прямому приводу уменьшается уровень шума. Конструкция устойчива за счет четырех опор под ресивером. Емкость достаточна, чтобы в течение некоторого времени с момента выключения двигателя можно было подавать сжатый воздух