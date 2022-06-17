Преимущества

Стрелочные манометры позволяют постоянно контролировать давление внутри Вихрь КМП-230/24

Устойчивая конструкция

Удобная тяговая рукоятка

Защитный чехол на приводе

Длительный срок службы

Компрессор Вихрь КМП-230/24 74/3/2 используется для подачи небольшого объема сжатого воздуха. Модель подойдет для домашнего использования или в качестве вспомогательного источника на каком-либо предприятии. Конструкция устойчива за счет колес и опор под ресивером. Емкость достаточна, чтобы в течение некоторого времени с момента выключения двигателя можно было подавать сжатый воздух