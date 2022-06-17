Компрессор Вихрь КМП-230/24
Арт. О00000013015
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, защитный кожух, спускной клапан
- Компрессор Вихрь КМП-230/24 74/3/2 используется для подачи небольшого объема сжатого воздуха. Модель подойдет для домашнего использования или в качестве вспомогательного источника на каком-либо предприятии. Конструкция устойчива за счет колес и опор под ресивером. Емкость достаточна, чтобы в течение некоторого времени с момента выключения двигателя можно было подавать сжатый воздух
Преимущества
- Стрелочные манометры позволяют постоянно контролировать давление внутри Вихрь КМП-230/24
- Устойчивая конструкция
- Удобная тяговая рукоятка
- Защитный чехол на приводе
- Длительный срок службы