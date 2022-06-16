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Компрессор Вихрь КМП-240/50 74/3/8
4.5
2
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор Вихрь КМП-240/50 74/3/8
    Арт. О00000013113
    4.5
    2
    Компрессор Вихрь КМП-240/50 74/3/8
    Компрессор Вихрь КМП-240/50 74/3/8
    Компрессор Вихрь КМП-240/50 74/3/8
    Компрессор Вихрь КМП-240/50 74/3/8
    Компрессор Вихрь КМП-240/50 74/3/8
      Компрессор Вихрь КМП-240/50 74/3/8
      Компрессор Вихрь КМП-240/50 74/3/8
      Компрессор Вихрь КМП-240/50 74/3/8
      Компрессор Вихрь КМП-240/50 74/3/8
      Компрессор Вихрь КМП-240/50 74/3/8

      Компрессор Вихрь КМП-240/50 74/3/8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013113
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок, большие колеса
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Компрессор Вихрь КМП-240/50 74/3/8 представляет собой агрегат производительностью 240 литров в минуту. Данная модель имеет функцию регулировки давления и встроенный манометр. Компрессор надёжно защищён от перегрева, поэтому он может работать длительное время без перерыва. Агрегат отличается длительным сроком службы, простотой эксплуатации и обслуживания.

        Преимущества

        • Компрессор легко перемещать по рабочей площадке благодаря комплекту колёс
        • Компрессор Вихрь КМП-240/50 74/3/8 имеет небольшой расход электроэнергии
        • Прямая передача (неприхотлив в обслуживании)
        • Применяется на стройке, в автомастерских
        • Масляный тип смазки