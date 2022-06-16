Компрессор Вихрь КМП-240/50 74/3/8
Арт. О00000013113
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Защита двигателя от перегрева
|Да
|
Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок, большие колеса
- Компрессор Вихрь КМП-240/50 74/3/8 представляет собой агрегат производительностью 240 литров в минуту. Данная модель имеет функцию регулировки давления и встроенный манометр. Компрессор надёжно защищён от перегрева, поэтому он может работать длительное время без перерыва. Агрегат отличается длительным сроком службы, простотой эксплуатации и обслуживания.
Преимущества
- Компрессор легко перемещать по рабочей площадке благодаря комплекту колёс
- Компрессор Вихрь КМП-240/50 74/3/8 имеет небольшой расход электроэнергии
- Прямая передача (неприхотлив в обслуживании)
- Применяется на стройке, в автомастерских
- Масляный тип смазки