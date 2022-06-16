Преимущества

Компрессор легко перемещать по рабочей площадке благодаря комплекту колёс

Компрессор Вихрь КМП-240/50 74/3/8 имеет небольшой расход электроэнергии

Прямая передача (неприхотлив в обслуживании)

Применяется на стройке, в автомастерских

Масляный тип смазки

Компрессор Вихрь КМП-240/50 74/3/8 представляет собой агрегат производительностью 240 литров в минуту. Данная модель имеет функцию регулировки давления и встроенный манометр. Компрессор надёжно защищён от перегрева, поэтому он может работать длительное время без перерыва. Агрегат отличается длительным сроком службы, простотой эксплуатации и обслуживания.