Компрессор поршневой Вихрь КМП-400/50 74/3/6

Преимущества

Компрессор легко перемещается по рабочей площадке благодаря наличию колёс

Компрессор Вихрь КМП-400/50 74/3/6 имеет мощный двигатель

Высокая производительность

Прямая передача (неприхотлив в обслуживании)

Масляный тип смазки

Компрессор Вихрь КМП-400/50 74/3/6 представляет собой надёжный агрегат, который применяется для нагнетания сжатого воздуха. Данная модель имеет встроенный манометр и функцию регулировки давления. Компрессор имеет защиту от перегрева, поэтому он может работать в течение длительного времени. Устройство отлично подойдёт для использования на небольшом производстве и в автомастерской