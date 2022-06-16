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Компрессор поршневой Вихрь КМП-400/50 74/3/6
5.0
2
Найти аналог
Компрессоры
    Компрессор поршневой Вихрь КМП-400/50 74/3/6
    Арт. О00000013023
    5.0
    2
    Компрессор поршневой Вихрь КМП-400/50 74/3/6
    Компрессор поршневой Вихрь КМП-400/50 74/3/6
    Компрессор поршневой Вихрь КМП-400/50 74/3/6
    Компрессор поршневой Вихрь КМП-400/50 74/3/6
    Компрессор поршневой Вихрь КМП-400/50 74/3/6
      Компрессор поршневой Вихрь КМП-400/50 74/3/6
      Компрессор поршневой Вихрь КМП-400/50 74/3/6
      Компрессор поршневой Вихрь КМП-400/50 74/3/6
      Компрессор поршневой Вихрь КМП-400/50 74/3/6
      Компрессор поршневой Вихрь КМП-400/50 74/3/6

      Компрессор поршневой Вихрь КМП-400/50 74/3/6

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013023
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Вихрь
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Защита двигателя от перегрева
      		Да
      Особенности
      		рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок, автоматическое отключение по достижению заданного давления, спускной клапан
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Компрессор Вихрь КМП-400/50 74/3/6 представляет собой надёжный агрегат, который применяется для нагнетания сжатого воздуха. Данная модель имеет встроенный манометр и функцию регулировки давления. Компрессор имеет защиту от перегрева, поэтому он может работать в течение длительного времени. Устройство отлично подойдёт для использования на небольшом производстве и в автомастерской

        Преимущества

        • Компрессор легко перемещается по рабочей площадке благодаря наличию колёс
        • Компрессор Вихрь КМП-400/50 74/3/6 имеет мощный двигатель
        • Высокая производительность
        • Прямая передача (неприхотлив в обслуживании)
        • Масляный тип смазки