Компрессор поршневой Вихрь КМП-400/50 74/3/6
Арт. О00000013023
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок, автоматическое отключение по достижению заданного давления, спускной клапан
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- Персональная скидка
- Компрессор Вихрь КМП-400/50 74/3/6 представляет собой надёжный агрегат, который применяется для нагнетания сжатого воздуха. Данная модель имеет встроенный манометр и функцию регулировки давления. Компрессор имеет защиту от перегрева, поэтому он может работать в течение длительного времени. Устройство отлично подойдёт для использования на небольшом производстве и в автомастерской
Преимущества
- Компрессор легко перемещается по рабочей площадке благодаря наличию колёс
- Компрессор Вихрь КМП-400/50 74/3/6 имеет мощный двигатель
- Высокая производительность
- Прямая передача (неприхотлив в обслуживании)
- Масляный тип смазки