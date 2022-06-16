Компрессор Вихрь КМП-260/24 74/3/3
Арт. О00000013069
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Защита двигателя от перегрева
|Да
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, спускной клапан
- Компрессор Вихрь КМП-260/24 74/3/3 обладает небольшими размерами и может использоваться для подачи сжатого воздуха, как вспомогательный источник. Мощности достаточно для краскопульта или подкачки шин автомобилей. Конструкция устойчива за счет колес и опор под ресивером. Емкость достаточна, чтобы в течение некоторого времени с момента выключения двигателя можно было подавать сжатый воздух
Преимущества
- Вихрь КМП-260/24 74/3/3 оснащается стрелочными манометрами для контроля давления внутри системы
- Устойчивая конструкция
- Удобная тяговая рукоятка
- Защитный чехол на приводе
- Длительный срок службы