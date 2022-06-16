Преимущества

Вихрь КМП-260/24 74/3/3 оснащается стрелочными манометрами для контроля давления внутри системы

Устойчивая конструкция

Удобная тяговая рукоятка

Защитный чехол на приводе

Длительный срок службы

Компрессор Вихрь КМП-260/24 74/3/3 обладает небольшими размерами и может использоваться для подачи сжатого воздуха, как вспомогательный источник. Мощности достаточно для краскопульта или подкачки шин автомобилей. Конструкция устойчива за счет колес и опор под ресивером. Емкость достаточна, чтобы в течение некоторого времени с момента выключения двигателя можно было подавать сжатый воздух