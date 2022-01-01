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Компрессор поршневой масляный Patriot VX 50-402
26 300 ₽
Компрессоры
  • Персональная скидка
Компрессор поршневой масляный Patriot VX 50-402
Арт. X169752925
Компрессор поршневой масляный Patriot VX 50-402
Компрессор поршневой масляный Patriot VX 50-402
Компрессор поршневой масляный Patriot VX 50-402
  • Персональная скидка
Компрессор поршневой масляный Patriot VX 50-402
Компрессор поршневой масляный Patriot VX 50-402
Компрессор поршневой масляный Patriot VX 50-402

Компрессор поршневой масляный Patriot VX 50-402

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26 300 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 814 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 850 ₽
Арт. X169752925

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Защита двигателя от перегрева
Нет
Особенности
рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
26 300 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 814 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 850 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Компрессор масляный Patriot vx 50 402 находит свое применение в строительной, ремонтно-отделочной, шиномонтажной и автосервисной сферах в качестве прибора, обеспечивающего пневматические инструменты сжатым воздухом. Использовать компрессор поршневой PATRIOT VX 50-402 удобно в любых условиях: обладая прочным корпусом из металла с эмалевым покрытием, и надежным внутренним устройством, прибор не боится ни влаги, ни изменений в температуре и будет полезен вне зависимости от времени года. Оснащенный предохранением от перегрузки, компрессор способен работать непрерывно несколько часов подряд, а пара транспортировочных колес поможет перенести устройство в нужное место в один момент. Он практичен, удобен и вынослив, поэтому купить компрессор Патриот будет отличным решением для любого вида работ.

    Преимущества Patriot vx 50 402:

    • Надежный защитный кожух;
    • Высокая производительность;
    • Высокое качество сборки;
    • Прочная конструкция;
    • Защита от перегрузок;
    • Простая транспортировка;
    • Долгий срок службы.