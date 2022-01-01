Компрессор поршневой масляный Patriot VX 50-402

Компрессор масляный Patriot vx 50 402 находит свое применение в строительной, ремонтно-отделочной, шиномонтажной и автосервисной сферах в качестве прибора, обеспечивающего пневматические инструменты сжатым воздухом. Использовать компрессор поршневой PATRIOT VX 50-402 удобно в любых условиях: обладая прочным корпусом из металла с эмалевым покрытием, и надежным внутренним устройством, прибор не боится ни влаги, ни изменений в температуре и будет полезен вне зависимости от времени года. Оснащенный предохранением от перегрузки, компрессор способен работать непрерывно несколько часов подряд, а пара транспортировочных колес поможет перенести устройство в нужное место в один момент. Он практичен, удобен и вынослив, поэтому купить компрессор Патриот будет отличным решением для любого вида работ.

Преимущества Patriot vx 50 402:

Надежный защитный кожух;

Высокая производительность;

Высокое качество сборки;

Прочная конструкция;

Защита от перегрузок;

Простая транспортировка;

Долгий срок службы.



