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Компрессор поршневой масляный Patriot VX 50-402
Арт. X169752925
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Защита двигателя от перегрева
|Нет
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Особенности
|рукоятка для переноски, манометр, защита от перегрузок
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- Компрессор масляный Patriot vx 50 402 находит свое применение в строительной, ремонтно-отделочной, шиномонтажной и автосервисной сферах в качестве прибора, обеспечивающего пневматические инструменты сжатым воздухом. Использовать компрессор поршневой PATRIOT VX 50-402 удобно в любых условиях: обладая прочным корпусом из металла с эмалевым покрытием, и надежным внутренним устройством, прибор не боится ни влаги, ни изменений в температуре и будет полезен вне зависимости от времени года. Оснащенный предохранением от перегрузки, компрессор способен работать непрерывно несколько часов подряд, а пара транспортировочных колес поможет перенести устройство в нужное место в один момент. Он практичен, удобен и вынослив, поэтому купить компрессор Патриот будет отличным решением для любого вида работ.
Преимущества Patriot vx 50 402:
- Надежный защитный кожух;
- Высокая производительность;
- Высокое качество сборки;
- Прочная конструкция;
- Защита от перегрузок;
- Простая транспортировка;
- Долгий срок службы.