Пневмогайковерты 1/4 дюйма
Найдено: 4 товара
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- 8 035 ₽Давление, атм: 6.2Квадрат: 1/4 дюймаУдарный пневмогайковерт: НетРасход воздуха, л/мин: 130Крутящий момент инструмента: 35 Нм
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- 6 375 ₽Давление, атм: 6.1Квадрат: 1/4 дюймаУдарный пневмогайковерт: НетРасход воздуха, л/мин: 130Крутящий момент инструмента: 50 Нм
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- Нет в наличииДавление, атм: 6.3Квадрат: 1/4 дюймаУдарный пневмогайковерт: НетРасход воздуха, л/мин: 170Крутящий момент инструмента: 41 Нм
- Нет в наличииПневматический гайковерт Jonnesway JAI-1044K, 1/2"DR + торцевые головки ударные 9-27мм, 17 предметовДавление, атм: 6.2Квадрат: 1/4 дюймаУдарный пневмогайковерт: ДаРасход воздуха, л/мин: 119Крутящий момент инструмента: 780 Нм
Пневмогайковерты 1/4 дюйма в интернет-магазине «Бигам» по цене от 5 042 рубля до 17 234 рубля. В наличии более 4 наименования. Купить товар вы можете on-line на сайте, позвонив по номеру 8 (800) 555-69-73 или в наших регионах присутствия. Для покупателей из Москвы специальные условия доставки.