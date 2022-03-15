Пневматический краскораспылитель Gav 162 А 9717 - специальный инструмент, который используется для нанесения лакокрасочных составов. Краскопульт GAV существенно облегчит проведение малярных работ, позволит сэкономить время и повысить качество покраски. За короткое время с помощью аэрографа можно нанести лакокрасочное покрытие на большую поверхность, обеспечить равномерность толщины покрытия и предотвратить возникновение дефектов (потеков, тонких мест и т.д.). Распыление краски происходит с помощью потока сжатого воздуха.

Преимущества