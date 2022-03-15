Пневматический краскораспылитель Gav 162 А 9717
Арт. X1099020188
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Италия
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Материал сопла
|металл
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Материал бачка
|пластик
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Мин. давление, атм
|3
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Пневматический краскораспылитель Gav 162 А 9717 - специальный инструмент, который используется для нанесения лакокрасочных составов. Краскопульт GAV существенно облегчит проведение малярных работ, позволит сэкономить время и повысить качество покраски. За короткое время с помощью аэрографа можно нанести лакокрасочное покрытие на большую поверхность, обеспечить равномерность толщины покрытия и предотвратить возникновение дефектов (потеков, тонких мест и т.д.). Распыление краски происходит с помощью потока сжатого воздуха.
Преимущества
- Аэрографы GAV серии 162 A предназначены для непрофессионального использования
- Благодаря верхнему пластиковому резервуару краскопульт очень легкий
- Обладает набором отличительных особенностей, что позволяет использовать инструмент как для черновой, так и для чистовой отделки
- Алюминиевая ручка
- Подходит для всех типов краски
- Рапид соединение позволит быстро подключить/отключить инструмент
- Долгий срок службы, надежность и прочность
- Соответствует международным стандартам качества