Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Пневматический краскораспылитель Gav 162 А 9717
5.0
2
4 210 ₽
4 219 ₽
Пневматические краскопульты
    Пневматический краскораспылитель Gav 162 А 9717
    Арт. X1099020188
    5.0
    2
    Пневматический краскораспылитель Gav 162 А 9717

      Пневматический краскораспылитель Gav 162 А 9717

      • -9 ₽
      4 210 ₽
      4 219 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. X1099020188
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Родина бренда
      		Италия
      Материал сопла
      		металл
      Материал бачка
      		пластик
      Мин. давление, атм
      		3
      Все характеристики
      • -9 ₽
      4 210 ₽
      4 219 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      6 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 7 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽

      С этим товаром смотрят

      Кордщетка для МШУ Практика 032-447 (чашеобразная мягкая, 90 мм, М14)
      320 ₽
      5.0
      Кордщетка для МШУ Практика 032-447 (чашеобразная мягкая, 90 мм, М14)
      Нож с выдвижным лезвием Stanley 010018 "Interlock", 18 мм
      740 ₽
      5.0
      Нож с выдвижным лезвием Stanley 010018 "Interlock", 18 мм
      Нож с выдвижным лезвием Stanley 010425, 25 мм
      840 ₽
      5.0
      Нож с выдвижным лезвием Stanley 010425, 25 мм
      Лезвия сегментированные Stayer 09179-S5, 25 мм, 5 шт
      160 ₽
      5.0
      Лезвия сегментированные Stayer 09179-S5, 25 мм, 5 шт
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р24 (125x22 мм)
      90 ₽
      5.0
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р24 (125x22 мм)
      Кордщетка для МШУ Практика 773-309 (чашеобразная витая усиленная, 75 мм, М14)
      659 ₽
      5.0
      Кордщетка для МШУ Практика 773-309 (чашеобразная витая усиленная, 75 мм, М14)
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р120 (125x22 мм)
      80 ₽
      5.0
      Лепестковый торцевой круг Луга-Абразив Р120 (125x22 мм)
      Диск пильный по алюминию Практика 776-874, 190х30/20/16 мм
      1 350 ₽
      Диск пильный по алюминию Практика 776-874, 190х30/20/16 мм
      Масло HC-синт. компрессорное Liqui Moly Kompressorenoi 1187, 1 л
      1 399 ₽
      2 220 ₽
      Масло HC-синт. компрессорное Liqui Moly Kompressorenoi 1187, 1 л
      • -821 ₽
      Диск пильный по дереву (190х20/16 мм; Z24) Практика 032-256
      535 ₽
      Диск пильный по дереву (190х20/16 мм; Z24) Практика 032-256
      Шланг с фитингами рапид Fubag 170101 (10 м; 6x11 мм)
      Нет в наличии
      5.0
      Шланг с фитингами рапид Fubag 170101 (10 м; 6x11 мм)
      Смотреть
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Нет в наличии
      Масло минеральное для двухтактного двигателя (1.0 л) Stihl
      Смотреть
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Пневматический краскораспылитель Gav 162 А 9717 - специальный инструмент, который используется для нанесения лакокрасочных составов. Краскопульт GAV существенно облегчит проведение малярных работ, позволит сэкономить время и повысить качество покраски. За короткое время с помощью аэрографа можно нанести лакокрасочное покрытие на большую поверхность, обеспечить равномерность толщины покрытия и предотвратить возникновение дефектов (потеков, тонких мест и т.д.). Распыление краски происходит с помощью потока сжатого воздуха.

        Преимущества 

        • Аэрографы GAV серии 162 A предназначены для непрофессионального использования
        • Благодаря верхнему пластиковому резервуару краскопульт очень легкий
        • Обладает  набором отличительных особенностей, что позволяет использовать инструмент как для черновой, так и для чистовой отделки
        • Алюминиевая ручка
        • Подходит для всех типов краски
        • Рапид соединение позволит быстро подключить/отключить инструмент
        • Долгий срок службы, надежность и прочность
        • Соответствует международным стандартам качества