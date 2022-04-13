Преимущества

Расход воздуха - 150-250 л/мин

Байонетное соединение

Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам

Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений

Регулировка расхода краски и подачи объема воздуха

Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества;

Долговечность

Пневматический краскопульт Gav Record 2200 2.5 9729 предназначен для окрасочных работ по керамике, металлу, пластику и другим материалам. Пневмоинстурмент отличается гораздо большим рабочим ресурсом по сравнению с электроинструментом, а также способен более длительное время работать без перегрузки. Работа на сжатом воздухе обеспечивает низкие показатели пожаро- и взрывоопасности, что является значительным плюсом.