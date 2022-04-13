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Пневматический краскопульт Gav 162 В 1.2 9721
4.5
2
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Пневматический краскопульт Gav 162 В 1.2 9721
    Арт. 71843
    4.5
    2
    Пневматический краскопульт Gav 162 В 1.2 9721

      Пневматический краскопульт Gav 162 В 1.2 9721

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. 71843
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Родина бренда
      		Италия
      Материал сопла
      		металл
      Материал бачка
      		металл
      Мин. давление, атм
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневматический краскопульт  Gav 162 В 1.2 9721 имеет нижнее расположение бачка, благодаря чему комфортно работать. Корпус выполнен из металла, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений. Предусмотрено отверстие для удобного хранения инструмента в подвешенном состоянии.

        Преимущества

        • Малый вес
        • Регулировка расхода краски
        • Металлический корпус - для долгого срока службы