Пневматический краскопульт Gav 162 В 1.2 9721
Арт. 71843
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Италия
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Материал сопла
|металл
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Материал бачка
|металл
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Мин. давление, атм
|3
- Пневматический краскопульт Gav 162 В 1.2 9721 имеет нижнее расположение бачка, благодаря чему комфортно работать. Корпус выполнен из металла, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений. Предусмотрено отверстие для удобного хранения инструмента в подвешенном состоянии.
Преимущества
- Малый вес
- Регулировка расхода краски
- Металлический корпус - для долгого срока службы