Преимущества

Малый вес

Регулировка расхода краски

Металлический корпус - для долгого срока службы

Пневматический краскопульт Gav 162 В 1.2 9721 имеет нижнее расположение бачка, благодаря чему комфортно работать. Корпус выполнен из металла, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений. Предусмотрено отверстие для удобного хранения инструмента в подвешенном состоянии.