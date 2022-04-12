Преимущества

Байонетное соединение

Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам

Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений

Регулировка расхода краски

Удобная форма рукоятки имеет округлые края, рука не натирается

Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества

Длительный срок эксплуатации

Пневматический краскопульт Gav 162 А 1.5 15934 предназначен для окрасочных работ по металлу, пластику, керамике и другим материалам. Корпус изготовлен из металла, поэтому устойчив к ударам и падениям. Веерообразная струя краски регулируется по ширине, что весьма удобно при необходимости локальной покраски. Расход краски также регулируется. Диаметр сопла составляет 1.5 мм.