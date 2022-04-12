Пневматический краскопульт Gav 162 А 1.5 15934
Арт. 80118
Характеристики
|
Производитель
|
Родина бренда
|Италия
|
Материал сопла
|металл
|
Материал бачка
|пластик
|
Мин. давление, атм
|4
- Пневматический краскопульт Gav 162 А 1.5 15934 предназначен для окрасочных работ по металлу, пластику, керамике и другим материалам. Корпус изготовлен из металла, поэтому устойчив к ударам и падениям. Веерообразная струя краски регулируется по ширине, что весьма удобно при необходимости локальной покраски. Расход краски также регулируется. Диаметр сопла составляет 1.5 мм.
Преимущества
- Байонетное соединение
- Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам
- Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений
- Регулировка расхода краски
- Удобная форма рукоятки имеет округлые края, рука не натирается
- Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
- Длительный срок эксплуатации