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Пневматический краскопульт Gav 162 А 1.5 15934
5.0
2
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Пневматический краскопульт Gav 162 А 1.5 15934
    Арт. 80118
    5.0
    2
    Пневматический краскопульт Gav 162 А 1.5 15934

      Пневматический краскопульт Gav 162 А 1.5 15934

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. 80118
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Родина бренда
      		Италия
      Материал сопла
      		металл
      Материал бачка
      		пластик
      Мин. давление, атм
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневматический краскопульт Gav 162 А 1.5 15934 предназначен для окрасочных работ по металлу, пластику, керамике и другим материалам. Корпус изготовлен из металла, поэтому устойчив к ударам и падениям. Веерообразная струя краски регулируется по ширине, что весьма удобно при необходимости локальной покраски. Расход краски также регулируется. Диаметр сопла составляет 1.5 мм.

        Преимущества

        • Байонетное соединение
        • Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам
        • Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений
        • Регулировка расхода краски
        • Удобная форма рукоятки имеет округлые края, рука не натирается
        • Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
        • Длительный срок эксплуатации