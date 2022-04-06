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Пневматический краскопульт Gav 162 В 1.8 24458
Арт. 80175
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Италия
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Материал сопла
|металл
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Материал бачка
|металл
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Мин. давление, атм
|3
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Пневматический краскопульт Gav 162 В 1.8 с нижним бачком, быстросъемное соединение 24458 предназначен для окрасочных работ. Благодаря нижнему расположению бачка обеспечивает лучший обзор рабочей поверхности. Конструкция модели выполнена из металла, что гарантирует повышенную прочность и продолжительный срок службы. Для удобного хранения инструмента в подвешенном состоянии предусмотрена специальная петля.
Преимущества
- Регулировка потока краски
- Вместительный бак для ЛКМ
- Коэффициент переноса на поверхность ЛКМ - 50%
- Металлическая конструкция прослужит долгие годы
- Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса