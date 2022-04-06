Пневматический краскопульт Gav 162 В 1.8 24458

Пневматический краскопульт Gav 162 В 1.8 с нижним бачком, быстросъемное соединение 24458 предназначен для окрасочных работ. Благодаря нижнему расположению бачка обеспечивает лучший обзор рабочей поверхности. Конструкция модели выполнена из металла, что гарантирует повышенную прочность и продолжительный срок службы. Для удобного хранения инструмента в подвешенном состоянии предусмотрена специальная петля.

Преимущества