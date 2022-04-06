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Пневматический краскопульт Gav 162 В 1.8 24458
4.7
3
4 540 ₽
Пневматические краскопульты
  • Персональная скидка
Пневматический краскопульт Gav 162 В 1.8 24458
Арт. 80175
4.7
3
Пневматический краскопульт Gav 162 В 1.8 24458
  • Персональная скидка

Пневматический краскопульт Gav 162 В 1.8 24458

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4 540 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
6 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. 80175
4.7
3

Характеристики

Производитель
Gav
Родина бренда
Италия
Материал сопла
металл
Материал бачка
металл
Мин. давление, атм
3
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 540 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
6 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

  • Пневматический краскопульт Gav 162 В 1.8 с нижним бачком, быстросъемное соединение 24458 предназначен для окрасочных работ. Благодаря нижнему расположению бачка обеспечивает лучший обзор рабочей поверхности. Конструкция модели выполнена из металла, что гарантирует повышенную прочность и продолжительный срок службы. Для удобного хранения инструмента в подвешенном состоянии предусмотрена специальная петля.

    Преимущества

    • Регулировка потока краски
    • Вместительный бак для ЛКМ
    • Коэффициент переноса на поверхность ЛКМ - 50%
    • Металлическая конструкция прослужит долгие годы
    • Низкая пожаро- и взрывоопасность рабочего процесса