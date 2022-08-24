Краскораспылитель GAV 2200 ECO 1.8

Преимущества

Регулировка ширины струи. Необходимая ширина веерообразной струи регулируется с помощью специальной муфты вблизи сопла

Удобное хранение. На корпусе краскораспылителя GAV RECORD 2200 ECO 1.8 9752 предусмотрено отверстие для удобного хранения инструмента на крючке

Комфорт рабочего процесса. Инструмент оснащен рукояткой удобной формы. Ее края тщательно сглажены и не порежут руку

Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам

Расход воздуха - 150-250 л/мин

Байонетное соединение

Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежную защиту от механических повреждений

Регулировка расхода краски и подачи объема воздуха

Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества

Долговечность

Краскораспылитель GAV RECORD 2200 ECO 1.8 9752 - представитель бытового класса. Предназначен для окрасочных работ по керамике, металлу, пластику и другим материалам. Пневмоинструмент отличается гораздо большим рабочим ресурсом по сравнению с электроинструментом, а также способен более длительное время работать без перегрузки. Качество модели соответствует всем международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества. Удобная рукоятка не скользит в руке, обеспечивая надежный хват инструмента.