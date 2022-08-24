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Краскораспылитель GAV 2200 ECO 1.8
5.0
1
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Краскораспылитель GAV 2200 ECO 1.8
    Арт. 80131
    5.0
    1
    Краскораспылитель GAV 2200 ECO 1.8

      Краскораспылитель GAV 2200 ECO 1.8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. 80131
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Страна производства
      		Италия
      Родина бренда
      		Италия
      Материал бачка
      		прочный алюминиевый сплав
      Мин. давление, атм
      		4
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Краскораспылитель GAV RECORD 2200 ECO 1.8 9752 - представитель бытового класса. Предназначен для окрасочных работ по керамике, металлу, пластику и другим материалам. Пневмоинструмент отличается гораздо большим рабочим ресурсом по сравнению с электроинструментом, а также способен более длительное время работать без перегрузки. Качество модели соответствует всем международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества. Удобная рукоятка не скользит в руке, обеспечивая надежный хват инструмента.

        Преимущества

        • Регулировка ширины струи. Необходимая ширина веерообразной струи регулируется с помощью специальной муфты вблизи сопла
        • Удобное хранение. На корпусе краскораспылителя GAV RECORD 2200 ECO 1.8 9752 предусмотрено отверстие для удобного хранения инструмента на крючке
        • Комфорт рабочего процесса. Инструмент оснащен рукояткой удобной формы. Ее края тщательно сглажены и не порежут руку
        • Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам
        • Расход воздуха - 150-250 л/мин
        • Байонетное соединение
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе
        • Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежную защиту от механических повреждений
        • Регулировка расхода краски и подачи объема воздуха
        • Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
        • Долговечность