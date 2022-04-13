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Пневматический краскопульт Gav Record-S 1.8 14627
5.0
2
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Пневматический краскопульт Gav Record-S 1.8 14627
    Арт. 80176
    5.0
    2
    Пневматический краскопульт Gav Record-S 1.8 14627

      Пневматический краскопульт Gav Record-S 1.8 14627

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. 80176
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Gav
      Родина бренда
      		Италия
      Материал сопла
      		металл
      Мин. давление, атм
      		4
      Тип
      		краскопульт
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневматический краскопульт Gav Record-S 1.8 14627 - представитель профессионального класса. Он используется при ведении окрасочных работ по металлу, керамике, пластику и другим материалам. Расход краски и воздуха регулируется с помощью специальных вентилей, что оставляет возможность для точной преднастройки под конкретный вид работы. Модель работает от красконагнетательного бачка.

        Преимущества 

        • Расход воздуха: 150-250 л/мин
        • Для ведения окрасочных работ по различным материалам
        • Работает от красконагнетательного бачка
        • Регулировка расхода краски
        • Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе
        • Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений
        • Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
        • Длительный срок эксплуатации
        • Байонетное соединение