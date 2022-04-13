Преимущества

Расход воздуха: 150-250 л/мин

Для ведения окрасочных работ по различным материалам

Работает от красконагнетательного бачка

Регулировка расхода краски

Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе

Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений

Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества

Длительный срок эксплуатации

Байонетное соединение

Пневматический краскопульт Gav Record-S 1.8 14627 - представитель профессионального класса. Он используется при ведении окрасочных работ по металлу, керамике, пластику и другим материалам. Расход краски и воздуха регулируется с помощью специальных вентилей, что оставляет возможность для точной преднастройки под конкретный вид работы. Модель работает от красконагнетательного бачка.