Пневматический краскопульт Gav Record-S 1.8 14627
Арт. 80176
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Италия
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Материал сопла
|металл
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Мин. давление, атм
|4
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Тип
|краскопульт
- Пневматический краскопульт Gav Record-S 1.8 14627 - представитель профессионального класса. Он используется при ведении окрасочных работ по металлу, керамике, пластику и другим материалам. Расход краски и воздуха регулируется с помощью специальных вентилей, что оставляет возможность для точной преднастройки под конкретный вид работы. Модель работает от красконагнетательного бачка.
Преимущества
- Расход воздуха: 150-250 л/мин
- Для ведения окрасочных работ по различным материалам
- Работает от красконагнетательного бачка
- Регулировка расхода краски
- Низкая пожаро- и взрывоопасность благодаря работе на сжатом воздухе
- Корпус изготовлен из алюминиевого сплава, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений
- Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
- Длительный срок эксплуатации
- Байонетное соединение