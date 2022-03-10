Преимущества

Байонетное соединение

Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам

Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений

Регулировка расхода краски

Удобная форма рукоятки имеет округлые края, рука не натирается

Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества

Длительный срок эксплуатации

Пневматический краскораспылитель Gav 162 А 1.2 15933 используется для выполнения всех типов окрасочных работ по металлу, пластику, дереву и другим материалам. Он обладает большим рабочим ресурсом и возможностью длительной работы без остановки. Инструмент оснащен вместительным бачком для краски - 500 мл, что позволяет прерываться на дозаправку реже.