Пневматический краскораспылитель Gav 162 А 1.2 15933
Арт. 801122
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Италия
|
Родина бренда
|Италия
|
Материал сопла
|металл
|
Материал бачка
|пластик
- Пневматический краскораспылитель Gav 162 А 1.2 15933 используется для выполнения всех типов окрасочных работ по металлу, пластику, дереву и другим материалам. Он обладает большим рабочим ресурсом и возможностью длительной работы без остановки. Инструмент оснащен вместительным бачком для краски - 500 мл, что позволяет прерываться на дозаправку реже.
Преимущества
- Байонетное соединение
- Используется для ведения окрасочных работ по различным материалам
- Корпус изготовлен из металла, что обеспечивает надежную защиту от ударов и падений
- Регулировка расхода краски
- Удобная форма рукоятки имеет округлые края, рука не натирается
- Инструмент соответствует международным стандартам и имеет Российские сертификаты качества
- Длительный срок эксплуатации