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Аккумуляторный краскораспылитель Redverg RD-PS18V, вес 1 кг, безвоздушный тип, напряжение 18V
3.0
1
5 100 ₽
Электрические краскопульты
    Аккумуляторный краскораспылитель Redverg RD-PS18V
    Арт. О00000002005
    3.0
    1
    Аккумуляторный краскораспылитель Redverg RD-PS18V, вес 1 кг, безвоздушный тип, напряжение 18V
    Аккумуляторный краскораспылитель Redverg RD-PS18V, вес 1 кг, безвоздушный тип, напряжение 18V
    Аккумуляторный краскораспылитель Redverg RD-PS18V, вес 1 кг, безвоздушный тип, напряжение 18V
    Аккумуляторный краскораспылитель Redverg RD-PS18V, вес 1 кг, безвоздушный тип, напряжение 18V
      Аккумуляторный краскораспылитель Redverg RD-PS18V, вес 1 кг, безвоздушный тип, напряжение 18V
      Аккумуляторный краскораспылитель Redverg RD-PS18V, вес 1 кг, безвоздушный тип, напряжение 18V
      Аккумуляторный краскораспылитель Redverg RD-PS18V, вес 1 кг, безвоздушный тип, напряжение 18V
      Аккумуляторный краскораспылитель Redverg RD-PS18V, вес 1 кг, безвоздушный тип, напряжение 18V

      Аккумуляторный краскораспылитель Redverg RD-PS18V

      5 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000002005
      3.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Redverg
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Упаковка
      		коробка
      Вес, кг
      		1
      Все характеристики
      5 100 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Краскопульт RedVerg RD-PS18V это удобный, современный аппарат для распыления краски на любую поверхность. Работа от электросети, возможность управления силой распыления и изменять форму сопла сделали распылитель краски предельно производительным и полезным для работы как в малых, так и в больших объемах. Наличие аккумулятора делает краскопульт независимым от кабелей питания, что удобно для применения вне помещений. Изменение мощности струи краски производится колесиком на кнопке запуска. Сопло контролируется поворотом колпачка. Купить RedVerg rd ps18v будет полезно для окраски стен дома, квартиры, небольших уличных построек из древесины, камня и других материалов.

        Преимущества пневматического краскопульта RedVerg RD-PS18V:

        • Мощный;
        • Портативный;
        • Регулируемый;
        • Малогабаритный;
        • Удобный.

        Комплектация:

        • Краскораспылитель;
        • Игла для прочистки сопла;
        • Вискозиметр;
        • Упаковка.