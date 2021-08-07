Аккумуляторный краскораспылитель Redverg RD-PS18V, вес 1 кг, безвоздушный тип, напряжение 18V

Краскопульт RedVerg RD-PS18V это удобный, современный аппарат для распыления краски на любую поверхность. Работа от электросети, возможность управления силой распыления и изменять форму сопла сделали распылитель краски предельно производительным и полезным для работы как в малых, так и в больших объемах. Наличие аккумулятора делает краскопульт независимым от кабелей питания, что удобно для применения вне помещений. Изменение мощности струи краски производится колесиком на кнопке запуска. Сопло контролируется поворотом колпачка. Купить RedVerg rd ps18v будет полезно для окраски стен дома, квартиры, небольших уличных построек из древесины, камня и других материалов.

Преимущества пневматического краскопульта RedVerg RD-PS18V:

Мощный;

Портативный;

Регулируемый;

Малогабаритный;

Удобный.

Комплектация: