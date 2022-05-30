Бытовой краскопульт Энергомаш КП-450, электрический, объем бачка 0,7 л, мощность 450 Вт, воздушный тип

Распылитель Энергомаш KP-450 применяется для равномерного нанесения красящих и покрывных веществ: лаков, колеров, пигментов на основе спирта или клея. Это малогабаритный, легкий и комфортный для долговременного использования прибор. Бачок для краски имеет достаточный объем для покраски большой площади, а покрытие рукоятки резиной не дает пальцам скользить. Распылитель может изменять свое положение для изменения покрывной способности и обеспечивает наиболее точное, аккуратное нанесение, поэтому купить распылитель краски Энергомаш KP-450 будет отличным решением для окраски автомобилей, стен, различных изделий и материалов.

Преимущества краскопульта Energomash KP-450:

Многоцелевой;

Удобный;

Простая конструкция;

Регуляция размера сопла;

Вместительная емкость.

Комплектация: