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Бытовой краскопульт Энергомаш КП-450, электрический, объем бачка 0,7 л, мощность 450 Вт, воздушный тип
5.0
3
2 340 ₽
3 050 ₽
Электрические краскопульты
    Электрический краскопульт Энергомаш КП-450
    Арт. Ю00000020792
    5.0
    3
    Бытовой краскопульт Энергомаш КП-450, электрический, объем бачка 0,7 л, мощность 450 Вт, воздушный тип

      Электрический краскопульт Энергомаш КП-450

      • -710 ₽
      2 340 ₽
      3 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000020792
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Энергомаш
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Упаковка
      		коробка
      Вес, кг
      		2
      Все характеристики
      • -710 ₽
      2 340 ₽
      3 050 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      14 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить

      • Распылитель Энергомаш KP-450 применяется для равномерного нанесения красящих и покрывных веществ: лаков, колеров, пигментов на основе спирта или клея. Это малогабаритный, легкий и комфортный для долговременного использования прибор. Бачок для краски имеет достаточный объем для покраски большой площади, а покрытие рукоятки резиной не дает пальцам скользить. Распылитель может изменять свое положение для изменения покрывной способности и обеспечивает наиболее точное, аккуратное нанесение, поэтому купить распылитель краски Энергомаш KP-450 будет отличным решением для окраски автомобилей, стен, различных изделий и материалов.

        Преимущества краскопульта Energomash KP-450:

        • Многоцелевой;
        • Удобный;
        • Простая конструкция;
        • Регуляция размера сопла;
        • Вместительная емкость.

        Комплектация:

        • Пульверизатор с трубкой;
        • Емкость для краски;
        • Упаковка.