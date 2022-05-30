Бытовой краскопульт Энергомаш КП-450, электрический, объем бачка 0,7 л, мощность 450 Вт, воздушный тип

Электрический краскопульт Энергомаш КП-450
Арт. Ю00000020792
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Упаковка
|коробка
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Вес, кг
|2
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Распылитель Энергомаш KP-450 применяется для равномерного нанесения красящих и покрывных веществ: лаков, колеров, пигментов на основе спирта или клея. Это малогабаритный, легкий и комфортный для долговременного использования прибор. Бачок для краски имеет достаточный объем для покраски большой площади, а покрытие рукоятки резиной не дает пальцам скользить. Распылитель может изменять свое положение для изменения покрывной способности и обеспечивает наиболее точное, аккуратное нанесение, поэтому купить распылитель краски Энергомаш KP-450 будет отличным решением для окраски автомобилей, стен, различных изделий и материалов.
Преимущества краскопульта Energomash KP-450:
- Многоцелевой;
- Удобный;
- Простая конструкция;
- Регуляция размера сопла;
- Вместительная емкость.
Комплектация:
- Пульверизатор с трубкой;
- Емкость для краски;
- Упаковка.