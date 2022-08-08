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Краскораспылитель Энкор КЭ-400 50336
5.0
1
Найти аналог
Электрические краскопульты
    Краскораспылитель Энкор КЭ-400 50336
    Арт. О00000033663
    5.0
    1
    Краскораспылитель Энкор КЭ-400 50336
    Краскораспылитель Энкор КЭ-400 50336
    Краскораспылитель Энкор КЭ-400 50336
      Краскораспылитель Энкор КЭ-400 50336
      Краскораспылитель Энкор КЭ-400 50336
      Краскораспылитель Энкор КЭ-400 50336

      Краскораспылитель Энкор КЭ-400 50336

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000033663
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Упаковка
      		коробка
      Вес, кг
      		1.42
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Краскораспылитель Энкор КЭ-400 50336 со встроенным компрессором имеет бачок для краски объемом 0.9 л, что обеспечивает продолжительный рабочий цикл. Он работает с такими лакокрасочными материалами, как водорастворимые краски, лаки, грунтовки, морилки т .д. Максимальная вязкость рабочего состава не должна превышать 35 DIN/сек. Вертикальное или горизонтальное положение струи выставляется с помощью поворота сопла для удобства ведения работы. Степень защиты: II. Переменный, однофазный ток.

         