Краскораспылитель Энкор КЭ-400 50336 со встроенным компрессором имеет бачок для краски объемом 0.9 л, что обеспечивает продолжительный рабочий цикл. Он работает с такими лакокрасочными материалами, как водорастворимые краски, лаки, грунтовки, морилки т .д. Максимальная вязкость рабочего состава не должна превышать 35 DIN/сек. Вертикальное или горизонтальное положение струи выставляется с помощью поворота сопла для удобства ведения работы. Степень защиты: II. Переменный, однофазный ток.