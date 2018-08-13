Электрический краскопульт Союз КПС-96450
Арт. X109902016758
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Упаковка
|коробка
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Вес, кг
|2
- Краскопульт Союз КПС-96450 предназначен для окраски различных поверхностей. Максимальная вязкость рабочего состава не должна превышать 60 DIN. Инструмент достаточно прост в чистке и не прихотлив в хранении и транспортировке. Отличительной особенностью модели является система HVLP, которая обеспечивает точное и экономичное распыление.
Преимущества
- Подходит для обработки средних и больших площадей
- Интенсивность подачи краски регулируется
- Простой уход и обслуживание
- Кнопка SDS - для моментальной разблокировки и снятия пистолета-распылителя
- Система HVLP - для экономичного, качественного нанесения ЛКМ
- Полупрозрачный бачок - для контроля уровня наносимого материала
- Длина сетевого кабеля составляет 2 метра
- Нижнее расположение бачка