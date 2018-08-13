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Электрический краскопульт Союз КПС-96450
4.5
2
Найти аналог
Электрические краскопульты
    Электрический краскопульт Союз КПС-96450
    Арт. X109902016758
    4.5
    2
    Электрический краскопульт Союз КПС-96450
    Электрический краскопульт Союз КПС-96450
    Электрический краскопульт Союз КПС-96450
      Электрический краскопульт Союз КПС-96450
      Электрический краскопульт Союз КПС-96450
      Электрический краскопульт Союз КПС-96450

      Электрический краскопульт Союз КПС-96450

      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Арт. X109902016758
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Союз
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Упаковка
      		коробка
      Вес, кг
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      14 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Краскопульт Союз КПС-96450 предназначен для окраски различных поверхностей. Максимальная вязкость рабочего состава не должна превышать 60 DIN. Инструмент достаточно прост в чистке и не прихотлив в хранении и транспортировке. Отличительной особенностью модели является система HVLP, которая обеспечивает точное и экономичное распыление.

        Преимущества

        • Подходит для обработки средних и больших площадей
        • Интенсивность подачи краски регулируется
        • Простой уход и обслуживание
        • Кнопка SDS - для моментальной разблокировки и снятия пистолета-распылителя
        • Система HVLP - для экономичного, качественного нанесения ЛКМ
        • Полупрозрачный бачок - для контроля уровня наносимого материала
        • Длина сетевого кабеля составляет 2 метра
        • Нижнее расположение бачка