Электрический краскопульт Союз КПС-96450

Преимущества

Подходит для обработки средних и больших площадей

Интенсивность подачи краски регулируется

Простой уход и обслуживание

Кнопка SDS - для моментальной разблокировки и снятия пистолета-распылителя

Система HVLP - для экономичного, качественного нанесения ЛКМ

Полупрозрачный бачок - для контроля уровня наносимого материала

Длина сетевого кабеля составляет 2 метра

Нижнее расположение бачка

Краскопульт Союз КПС-96450 предназначен для окраски различных поверхностей. Максимальная вязкость рабочего состава не должна превышать 60 DIN. Инструмент достаточно прост в чистке и не прихотлив в хранении и транспортировке. Отличительной особенностью модели является система HVLP, которая обеспечивает точное и экономичное распыление.