Электрический бытовой краскопульт Crown CT31013, объем бачка 0,9 л, мощность 400 Вт, регулировка

Преимущества

Нижнее расположение бачка для удобства

Высокая производительность для больших объемов работ

Регулировка расхода ЛКМ для функциональности CROWN CT31013

Двухкомпонентная рукоятка для надежного хвата

Кожух на сопле для защиты от разбрызгивания

Работа от бытовой сети 220В

Краскораспылитель CROWN CT31013 используется при покрасочных работах. Данная модель позволяет настроить выход лакокрасочных материалов и форму факела, что отвечает за функциональность. Инструмент отличается большой мощностью, благодаря чему достигается высокая производительность. Небольшой вес и удобная рукоятка обеспечивают надежный хват и контроль над распылителем во время работы, повышая комфорт работы.