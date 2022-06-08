Электрический бытовой краскопульт Crown CT31013, объем бачка 0,9 л, мощность 400 Вт, регулировка

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Электрический краскопульт Crown CT31013
Арт. О00000003962
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Китай
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Упаковка
|коробка
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Вес, кг
|2
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- Краскораспылитель CROWN CT31013 используется при покрасочных работах. Данная модель позволяет настроить выход лакокрасочных материалов и форму факела, что отвечает за функциональность. Инструмент отличается большой мощностью, благодаря чему достигается высокая производительность. Небольшой вес и удобная рукоятка обеспечивают надежный хват и контроль над распылителем во время работы, повышая комфорт работы.
Преимущества
- Нижнее расположение бачка для удобства
- Высокая производительность для больших объемов работ
- Регулировка расхода ЛКМ для функциональности CROWN CT31013
- Двухкомпонентная рукоятка для надежного хвата
- Кожух на сопле для защиты от разбрызгивания
- Работа от бытовой сети 220В