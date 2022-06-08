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Электрический бытовой краскопульт Crown CT31013, объем бачка 0,9 л, мощность 400 Вт, регулировка
4.5
2
3 199 ₽
3 790 ₽
Электрические краскопульты
  • Персональная скидка
Электрический краскопульт Crown CT31013
Арт. О00000003962
4.5
2
Электрический бытовой краскопульт Crown CT31013, объем бачка 0,9 л, мощность 400 Вт, регулировка
  • Персональная скидка

Электрический краскопульт Crown CT31013

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вход в личный кабинет
  • -591 ₽
3 199 ₽
3 790 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000003962
4.5
2

Характеристики

Производитель
Crown
Страна производства
Китай
Родина бренда
Китай
Упаковка
коробка
Вес, кг
2
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
  • -591 ₽
3 199 ₽
3 790 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Краскораспылитель CROWN CT31013 используется при покрасочных работах. Данная модель позволяет настроить выход лакокрасочных материалов и форму факела, что отвечает за функциональность. Инструмент отличается большой мощностью, благодаря чему достигается высокая производительность. Небольшой вес и удобная рукоятка обеспечивают надежный хват и контроль над распылителем во время работы, повышая комфорт работы.

    Преимущества

    • Нижнее расположение бачка для удобства
    • Высокая производительность для больших объемов работ
    • Регулировка расхода ЛКМ для функциональности CROWN CT31013
    • Двухкомпонентная рукоятка для надежного хвата
    • Кожух на сопле для защиты от разбрызгивания
    • Работа от бытовой сети 220В