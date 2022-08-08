Краскораспылитель Энкор КЭ-700 50337
Арт. О00000033664
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Упаковка
|коробка
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Вес, кг
|3.2
- Краскораспылитель Энкор КЭ-700 50337 имеет встроенный компрессор. Воздушный принцип распыления обеспечивает ровное нанесение краски и ее быстрое высыхание на поверхности. Модель работает с такими лакокрасочными материалами, как водорастворимые краски, лаки, грунтовки, морилки и т.д. Объем бачка составляет 0.9 л.
Преимущества
- Шланг воздуховода 1,8 метра, наплечный ремень для размещения компрессора
- Предназначен для обработки больших поверхностей масляной краской, грунтовкой, эмалью, антисептиком, лаком, полиуретаном и другими растворами
- Работает с жидкостями и красками с вязкостью до 70 DIN-s
- Легко разбирается для промывки и чистки
- Три положения регулировки сопла
- Степень защиты: II