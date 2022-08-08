Преимущества

Шланг воздуховода 1,8 метра, наплечный ремень для размещения компрессора

Предназначен для обработки больших поверхностей масляной краской, грунтовкой, эмалью, антисептиком, лаком, полиуретаном и другими растворами

Работает с жидкостями и красками с вязкостью до 70 DIN-s

Легко разбирается для промывки и чистки

Три положения регулировки сопла

Степень защиты: II

Краскораспылитель Энкор КЭ-700 50337 имеет встроенный компрессор. Воздушный принцип распыления обеспечивает ровное нанесение краски и ее быстрое высыхание на поверхности. Модель работает с такими лакокрасочными материалами, как водорастворимые краски, лаки, грунтовки, морилки и т.д. Объем бачка составляет 0.9 л.