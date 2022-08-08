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Краскораспылитель Энкор КЭ-700 50337
5.0
1
Найти аналог
Электрические краскопульты
    Краскораспылитель Энкор КЭ-700 50337
    Арт. О00000033664
    5.0
    1
    Краскораспылитель Энкор КЭ-700 50337
    Краскораспылитель Энкор КЭ-700 50337
    Краскораспылитель Энкор КЭ-700 50337
      Краскораспылитель Энкор КЭ-700 50337
      Краскораспылитель Энкор КЭ-700 50337
      Краскораспылитель Энкор КЭ-700 50337

      Краскораспылитель Энкор КЭ-700 50337

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000033664
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Энкор
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Упаковка
      		коробка
      Вес, кг
      		3.2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Краскораспылитель Энкор КЭ-700 50337 имеет встроенный компрессор. Воздушный принцип распыления обеспечивает ровное нанесение краски и ее быстрое высыхание на поверхности. Модель работает с такими лакокрасочными материалами, как водорастворимые краски, лаки, грунтовки, морилки и т.д. Объем бачка составляет 0.9 л. 

        Преимущества

        • Шланг воздуховода 1,8 метра, наплечный ремень для размещения компрессора
        • Предназначен для  обработки больших поверхностей масляной краской, грунтовкой, эмалью, антисептиком, лаком, полиуретаном и другими растворами
        • Работает с жидкостями и красками с вязкостью до 70 DIN-s
        • Легко разбирается для промывки и чистки
        • Три положения регулировки сопла
        • Степень защиты: II