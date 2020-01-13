Преимущества

Предназначен для нанесения рисунков на различные материалы

Возможность использования различных лаков и красок

Наличие функционального регулятора давления

Внушительный рабочий ресурс

Краскораспылитель-аэрограф Garage LK-04 8085220 прост и удобен в эксплуатации. Он предназначен для художественных работ. Прозрачный бачок емкостью 0.05 позволяет визуально определять количество краски. Благодаря соплу диаметром 0.3 мм данную модель можно использовать для рисования небольших элементов.