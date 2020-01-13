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Краскораспылитель-аэрограф Garage LK-04 8085220
5.0
4
839 ₽
Пневматические краскопульты
    Краскораспылитель-аэрограф Garage LK-04 8085220
    Арт. X1099020193
    5.0
    4
    Краскораспылитель-аэрограф Garage LK-04 8085220
    Краскораспылитель-аэрограф Garage LK-04 8085220
      Краскораспылитель-аэрограф Garage LK-04 8085220
      Краскораспылитель-аэрограф Garage LK-04 8085220

      Краскораспылитель-аэрограф Garage LK-04 8085220

      839 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1099020193
      5.0
      4

      Характеристики

      Производитель
      		Garage
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Мин. давление, атм
      		2
      Тип
      		аэрограф
      Все характеристики
      839 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Краскораспылитель-аэрограф Garage LK-04 8085220 прост и удобен в эксплуатации. Он предназначен для художественных работ. Прозрачный бачок емкостью 0.05 позволяет визуально определять количество краски. Благодаря соплу диаметром 0.3 мм данную модель можно использовать для рисования небольших элементов.

        Преимущества 

        • Предназначен для нанесения рисунков на различные материалы
        • Возможность использования различных лаков и красок
        • Наличие функционального регулятора давления
        • Внушительный рабочий ресурс 