Краскораспылитель-аэрограф Garage LK-04 8085220
Арт. X1099020193
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Мин. давление, атм
|2
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Тип
|аэрограф
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- Краскораспылитель-аэрограф Garage LK-04 8085220 прост и удобен в эксплуатации. Он предназначен для художественных работ. Прозрачный бачок емкостью 0.05 позволяет визуально определять количество краски. Благодаря соплу диаметром 0.3 мм данную модель можно использовать для рисования небольших элементов.
Преимущества
- Предназначен для нанесения рисунков на различные материалы
- Возможность использования различных лаков и красок
- Наличие функционального регулятора давления
- Внушительный рабочий ресурс