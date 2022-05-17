Аэрограф Fubag AGS 02/7 110108
Арт. X10990201106
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Материал сопла
|металл
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Материал бачка
|металл
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FUBAG краскопульт для компрессора это удобное приспособление для создания равномерного лакокрасочного покрытия. После установки на воздушный компрессор, аэрограф приводится в действие нажатием ручки, и под давлением воздуха выпускает из сопла мельчайшие капли жидкости. Благодаря маленькому соплу и чувствительному регулятору подачи воздуха, краскопульт может использоваться как для закрашивания дефектов на плоскости, так и для рисования на поверхности. FUBAG краскопульт купить можно для работы по любому материалу.
Преимущества аэрографа FUBAG AGS 02/7:
- Маневренный;
- Точный;
- Надежный;
- Эффективный.
Комплектация:
- Аэрограф;
- Упаковка.