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Аэрограф Fubag AGS 02/7 110108
5.0
2
2 670 ₽
Пневматические краскопульты
    Аэрограф Fubag AGS 02/7 110108
    Арт. X10990201106
    5.0
    2
    Аэрограф Fubag AGS 02/7 110108
    Аэрограф Fubag AGS 02/7 110108
    Аэрограф Fubag AGS 02/7 110108
    Аэрограф Fubag AGS 02/7 110108
    Аэрограф Fubag AGS 02/7 110108
    Аэрограф Fubag AGS 02/7 110108
      Аэрограф Fubag AGS 02/7 110108
      Аэрограф Fubag AGS 02/7 110108
      Аэрограф Fubag AGS 02/7 110108
      Аэрограф Fubag AGS 02/7 110108
      Аэрограф Fubag AGS 02/7 110108
      Аэрограф Fubag AGS 02/7 110108

      Аэрограф Fubag AGS 02/7 110108

      2 670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X10990201106
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Fubag
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Материал сопла
      		металл
      Материал бачка
      		металл
      Все характеристики
      2 670 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • FUBAG краскопульт для компрессора это удобное приспособление для создания равномерного лакокрасочного покрытия. После установки на воздушный компрессор, аэрограф приводится в действие нажатием ручки, и под давлением воздуха выпускает из сопла мельчайшие капли жидкости. Благодаря маленькому соплу и чувствительному регулятору подачи воздуха, краскопульт может использоваться как для закрашивания дефектов на плоскости, так и для рисования на поверхности. FUBAG краскопульт купить можно для работы по любому материалу.

        Преимущества аэрографа FUBAG AGS 02/7:

        • Маневренный;
        • Точный;
        • Надежный;
        • Эффективный.

        Комплектация:

        • Аэрограф;
        • Упаковка.