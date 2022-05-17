Аэрограф Fubag AGS 02/7 110108

FUBAG краскопульт для компрессора это удобное приспособление для создания равномерного лакокрасочного покрытия. После установки на воздушный компрессор, аэрограф приводится в действие нажатием ручки, и под давлением воздуха выпускает из сопла мельчайшие капли жидкости. Благодаря маленькому соплу и чувствительному регулятору подачи воздуха, краскопульт может использоваться как для закрашивания дефектов на плоскости, так и для рисования на поверхности. FUBAG краскопульт купить можно для работы по любому материалу.

Преимущества аэрографа FUBAG AGS 02/7:

Маневренный;

Точный;

Надежный;

Эффективный.

Комплектация: