Преимущества

Многофункциональный набор

Не требует специального обслуживания

Расположение бачка - верхнее

Манометр на пистолете для подкачки шин дает возможность максимально точно набрать необходимое давление

Гибкий витой шланг набора имеет муфту для быстрого соединения, что сокращает время на смену операции

Набор окрасочного инструмента Garage Universal UNI-A 8085330 предназначен для выполнения различных видов покрасочных работ, продувки деталей от пыли, подкачки шин и т.д. Краскораспылитель выполнен из качественных материалов, что обеспечивает прочность и долгий срок службы. Быстросъемное соединение позволяет легко и быстро сменить используемый инструмент.