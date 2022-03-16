Набор окрасочного инструмента Garage Universal UNI-A 8085330
Арт. X1099020512
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Материал сопла
|металл
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Материал бачка
|пластик
- Набор окрасочного инструмента Garage Universal UNI-A 8085330 предназначен для выполнения различных видов покрасочных работ, продувки деталей от пыли, подкачки шин и т.д. Краскораспылитель выполнен из качественных материалов, что обеспечивает прочность и долгий срок службы. Быстросъемное соединение позволяет легко и быстро сменить используемый инструмент.
Преимущества
- Многофункциональный набор
- Не требует специального обслуживания
- Расположение бачка - верхнее
- Манометр на пистолете для подкачки шин дает возможность максимально точно набрать необходимое давление
- Гибкий витой шланг набора имеет муфту для быстрого соединения, что сокращает время на смену операции