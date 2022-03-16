Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Набор окрасочного инструмента Garage Universal UNI-A 8085330
5.0
1
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Набор окрасочного инструмента Garage Universal UNI-A 8085330
    Арт. X1099020512
    5.0
    1
    Набор окрасочного инструмента Garage Universal UNI-A 8085330

      Набор окрасочного инструмента Garage Universal UNI-A 8085330

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1099020512
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Garage
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Материал сопла
      		металл
      Материал бачка
      		пластик
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Набор окрасочного инструмента Garage Universal UNI-A 8085330 предназначен для выполнения различных видов покрасочных работ, продувки деталей от пыли, подкачки шин и т.д. Краскораспылитель выполнен из качественных материалов, что обеспечивает прочность и долгий срок службы. Быстросъемное соединение позволяет легко и быстро сменить используемый инструмент. 

        Преимущества 

        • Многофункциональный набор
        • Не требует специального обслуживания
        • Расположение бачка - верхнее
        • Манометр на пистолете для подкачки шин дает возможность максимально точно набрать необходимое давление
        • Гибкий витой шланг набора имеет муфту для быстрого соединения, что сокращает время на смену операции