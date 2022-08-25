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Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-6112
4.0
1
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-6112
    Арт. jonnesway_4902
    4.0
    1
    Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-6112
    Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-6112
    Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-6112
    Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-6112
    Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-6112
    Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-6112
    Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-6112
      Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-6112
      Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-6112
      Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-6112
      Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-6112
      Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-6112
      Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-6112
      Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-6112

      Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-6112

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_4902
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Материал сопла
      		металл
      Материал бачка
      		нейлон
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Пневматический краскопульт Jonnesway JA-6112 сконструирован для профессионального использования. Инструмент работает на сжатом воздухе. Область применения - распыление различных лакокрасочных материалов. Бачок краскопульта выполнен из нейлона, что придает ему прочность и легкость.

        Преимущества

        • Простота управления. Регуляторы ширины факела и подачи краски удобно расположены рядом с рукояткой краскопульта
        • Удобное хранение. Специальный крючок на корпусе инструмента - для удобного хранения пневматического краскопульта Jonnesway JA-6112 в подвешенном состоянии
        • Распыление одной рукой. Удобное расположение спускового рычага - при нажатии он примыкает к рукоятке. Таким образом, оператор может работать без усилий одной рукой
        • Комфортная работа. Рукоятка инструмента имеет ребристую поверхность - для комфортного и надежного удержания его во время работы
        • Металлический корпус защищает внутренние узлы от повреждений и более надежен в тяжелых условиях производства
        • Малый вес (всего 200 граммов) - для неутомительной работы оператора
        • Использование полного объема бачка, благодаря его верхнему расположению
        • Регулировка подачи воздуха - для индивидуальной работы с различными материалами
        • Бачок выполнен из нейлона, что придает ему прочность и легкость