Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-6112

Преимущества

Простота управления. Регуляторы ширины факела и подачи краски удобно расположены рядом с рукояткой краскопульта

Удобное хранение. Специальный крючок на корпусе инструмента - для удобного хранения пневматического краскопульта Jonnesway JA-6112 в подвешенном состоянии

Распыление одной рукой. Удобное расположение спускового рычага - при нажатии он примыкает к рукоятке. Таким образом, оператор может работать без усилий одной рукой

Комфортная работа. Рукоятка инструмента имеет ребристую поверхность - для комфортного и надежного удержания его во время работы

Металлический корпус защищает внутренние узлы от повреждений и более надежен в тяжелых условиях производства

Малый вес (всего 200 граммов) - для неутомительной работы оператора

Использование полного объема бачка, благодаря его верхнему расположению

Регулировка подачи воздуха - для индивидуальной работы с различными материалами

Бачок выполнен из нейлона, что придает ему прочность и легкость

Пневматический краскопульт Jonnesway JA-6112 сконструирован для профессионального использования. Инструмент работает на сжатом воздухе. Область применения - распыление различных лакокрасочных материалов. Бачок краскопульта выполнен из нейлона, что придает ему прочность и легкость.