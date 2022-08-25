Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-6112
Арт. jonnesway_4902
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Материал сопла
|металл
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Материал бачка
|нейлон
- Пневматический краскопульт Jonnesway JA-6112 сконструирован для профессионального использования. Инструмент работает на сжатом воздухе. Область применения - распыление различных лакокрасочных материалов. Бачок краскопульта выполнен из нейлона, что придает ему прочность и легкость.
Преимущества
- Простота управления. Регуляторы ширины факела и подачи краски удобно расположены рядом с рукояткой краскопульта
- Удобное хранение. Специальный крючок на корпусе инструмента - для удобного хранения пневматического краскопульта Jonnesway JA-6112 в подвешенном состоянии
- Распыление одной рукой. Удобное расположение спускового рычага - при нажатии он примыкает к рукоятке. Таким образом, оператор может работать без усилий одной рукой
- Комфортная работа. Рукоятка инструмента имеет ребристую поверхность - для комфортного и надежного удержания его во время работы
- Металлический корпус защищает внутренние узлы от повреждений и более надежен в тяжелых условиях производства
- Малый вес (всего 200 граммов) - для неутомительной работы оператора
- Использование полного объема бачка, благодаря его верхнему расположению
- Регулировка подачи воздуха - для индивидуальной работы с различными материалами
- Бачок выполнен из нейлона, что придает ему прочность и легкость