Преимущества

Сменный бак. Бачок покрасочного пистолета-краскопульта Jonnesway JA-6111 легко заменить на другой - большего размера. Сменные бачки выпускаются в двух вариантов из нейлона и алюминия

Долгий срок службы. Дюзы сделаны из нержавеющей стали, что значительно продлевает срок службы инструмента

Регулировка подачи краски и воздуха. Мощность и скорость подачи воздуха и краски можно настроить при помощи регулировочных винтов, которые находятся в нижней и торцевой части пистолета

Сменные дюзы

Высококачественное финишное окрашивание

Наносит все типы красок

Эффективность переноса ЛКМ более 65%

Простота и легкость эксплуатации

Стойкость к агрессивным растворяющим веществам

Полное соответствие нормам HVLP

Покрасочный пистолет-краскопульт Jonnesway JA-6111 применяется для малярных работ, как внешних, так и внутренних. Сменные сопла дают возможность использовать его со многими типами красок и лаков. Прост в эксплуатации, устойчив к различным агрессивным веществам. Есть возможность регулировки подачи воздуха и краски.