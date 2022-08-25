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Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-6111
4.0
1
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-6111
    Арт. jonnesway_4894
    4.0
    1
    Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-6111
    Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-6111
    Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-6111
    Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-6111
    Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-6111
      Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-6111
      Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-6111
      Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-6111
      Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-6111
      Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-6111

      Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-6111

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_4894
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Материал сопла
      		нержавеющая сталь
      Материал бачка
      		нейлон
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Покрасочный пистолет-краскопульт Jonnesway JA-6111 применяется для малярных работ, как внешних, так и внутренних. Сменные сопла дают возможность использовать его со многими типами красок и лаков. Прост в эксплуатации, устойчив к различным агрессивным веществам. Есть возможность регулировки подачи воздуха и краски.

        Преимущества

        • Сменный бак. Бачок покрасочного пистолета-краскопульта Jonnesway JA-6111 легко заменить на другой - большего размера. Сменные бачки выпускаются в двух вариантов из нейлона и алюминия
        • Долгий срок службы. Дюзы сделаны из нержавеющей стали, что значительно продлевает срок службы инструмента
        • Регулировка подачи краски и воздуха. Мощность и скорость подачи воздуха и краски можно настроить при помощи регулировочных винтов, которые находятся в нижней и торцевой части пистолета
        • Сменные дюзы
        • Высококачественное финишное окрашивание
        • Наносит все типы красок
        • Эффективность переноса ЛКМ более 65%
        • Простота и легкость эксплуатации
        • Стойкость к агрессивным растворяющим веществам
        • Полное соответствие нормам HVLP