Набор "Краскопульт" Jonnesway JA-HVLP-1080G и аксессуары к нему, 16 предметов, JA-1080GK

Покрасочный пистолет Jonnesway JA-HVLP-1080G системы HVLP и гравитационной подачей ЛКМ применяется для производства малярных работ со всеми типами лакокрасочных материалов. Краскопульт комплектуется регулятором давления с контрольным манометром. Изделие доступно к приобретению в виде набора.