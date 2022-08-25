Набор "Краскопульт" Jonnesway JA-HVLP-1080G и аксессуары к нему, 16 предметов, JA-1080GK
Арт. jonnesway_4886
Набор "Краскопульт" Jonnesway JA-HVLP-1080G и аксессуары к нему, 16 предметов, JA-1080GK
Арт. jonnesway_4886
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Тип
|краскопульт
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Вес, кг
|0.74
- Покрасочный пистолет Jonnesway JA-HVLP-1080G системы HVLP и гравитационной подачей ЛКМ применяется для производства малярных работ со всеми типами лакокрасочных материалов. Краскопульт комплектуется регулятором давления с контрольным манометром. Изделие доступно к приобретению в виде набора.