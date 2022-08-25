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Набор "Краскопульт" Jonnesway JA-HVLP-1080G и аксессуары к нему, 16 предметов, JA-1080GK
5.0
1
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Набор "Краскопульт" Jonnesway JA-HVLP-1080G и аксессуары к нему, 16 предметов, JA-1080GK
    Арт. jonnesway_4886
    5.0
    1
    Набор "Краскопульт" Jonnesway JA-HVLP-1080G и аксессуары к нему, 16 предметов, JA-1080GK

      Набор "Краскопульт" Jonnesway JA-HVLP-1080G и аксессуары к нему, 16 предметов, JA-1080GK

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_4886
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Тип
      		краскопульт
      Вес, кг
      		0.74
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Покрасочный пистолет Jonnesway JA-HVLP-1080G системы HVLP и гравитационной подачей ЛКМ применяется для производства малярных работ со всеми типами лакокрасочных материалов. Краскопульт комплектуется регулятором давления с контрольным манометром. Изделие доступно к приобретению в виде набора.