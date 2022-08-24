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Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-HVLP-6109
5.0
1
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-HVLP-6109
    Арт. jonnesway_4941
    5.0
    1
    Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-HVLP-6109
    Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-HVLP-6109
    Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-HVLP-6109
      Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-HVLP-6109
      Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-HVLP-6109
      Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-HVLP-6109

      Покрасочный пистолет "Краскопульт" Jonnesway JA-HVLP-6109

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_4941
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Материал сопла
      		нержавеющая сталь
      Материал бачка
      		нейлон
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Покрасочный пистолет-краскопульт Jonnesway JA-HVLP-6109 - профессиональный и экологичный распылитель, который используется для окрашивания объектов в деревообрабатывающей промышленности и на производстве. Также может применяться для окрашивания кузова автомобиля, так как распыляющее сопло системы VHPL подходит для нанесения всех типов красок. Отличается относительно небольшим расходом воздуха, это позволяет снизить расход краски на 20%, в сравнении с другими системами распыления.

        Преимущества

        • Надежный корпус. Корпус покрасочного пистолета-краскопульта Jonnesway JA-HVLP-6109 выполнен из полированного алюминия, покрытого никелем
        • Долгий срок службы. Дюзы сделаны из нержавеющей стали, что значительно продлевает срок службы инструмента
        • Регулировка подачи краски и воздуха. Мощность и скорость подачи воздуха и краски можно настроить при помощи регулировочных винтов, которые находятся в нижней и торцевой части пистолета
        • Универсальность
        • Сменные дюзы
        • Высококачественное финишное окрашивание
        • Наносит все типы красок
        • Низкое потребление воздуха
        • Эффективность переноса ЛКМ более 65%
        • Простота и легкость эксплуатации
        • Стойкость к агрессивным растворяющим веществам
        • Полное соответствие нормам HVLP