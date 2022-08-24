Преимущества

Надежный корпус. Корпус покрасочного пистолета-краскопульта Jonnesway JA-HVLP-6109 выполнен из полированного алюминия, покрытого никелем

Долгий срок службы. Дюзы сделаны из нержавеющей стали, что значительно продлевает срок службы инструмента

Регулировка подачи краски и воздуха. Мощность и скорость подачи воздуха и краски можно настроить при помощи регулировочных винтов, которые находятся в нижней и торцевой части пистолета

Универсальность

Сменные дюзы

Высококачественное финишное окрашивание

Наносит все типы красок

Низкое потребление воздуха

Эффективность переноса ЛКМ более 65%

Простота и легкость эксплуатации

Стойкость к агрессивным растворяющим веществам

Полное соответствие нормам HVLP

Покрасочный пистолет-краскопульт Jonnesway JA-HVLP-6109 - профессиональный и экологичный распылитель, который используется для окрашивания объектов в деревообрабатывающей промышленности и на производстве. Также может применяться для окрашивания кузова автомобиля, так как распыляющее сопло системы VHPL подходит для нанесения всех типов красок. Отличается относительно небольшим расходом воздуха, это позволяет снизить расход краски на 20%, в сравнении с другими системами распыления.