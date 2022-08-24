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Набор "Краскопульт" Jonnesway JA-6111 и аксессуары к нему JA-6111K
5.0
1
Найти аналог
Пневматические краскопульты
    Набор "Краскопульт" Jonnesway JA-6111 и аксессуары к нему JA-6111K
    Арт. jonnesway_4895
    5.0
    1
    Набор "Краскопульт" Jonnesway JA-6111 и аксессуары к нему JA-6111K
    Набор "Краскопульт" Jonnesway JA-6111 и аксессуары к нему JA-6111K
    Набор "Краскопульт" Jonnesway JA-6111 и аксессуары к нему JA-6111K
    Набор "Краскопульт" Jonnesway JA-6111 и аксессуары к нему JA-6111K
    Набор "Краскопульт" Jonnesway JA-6111 и аксессуары к нему JA-6111K
    Набор "Краскопульт" Jonnesway JA-6111 и аксессуары к нему JA-6111K
      Набор "Краскопульт" Jonnesway JA-6111 и аксессуары к нему JA-6111K
      Набор "Краскопульт" Jonnesway JA-6111 и аксессуары к нему JA-6111K
      Набор "Краскопульт" Jonnesway JA-6111 и аксессуары к нему JA-6111K
      Набор "Краскопульт" Jonnesway JA-6111 и аксессуары к нему JA-6111K
      Набор "Краскопульт" Jonnesway JA-6111 и аксессуары к нему JA-6111K
      Набор "Краскопульт" Jonnesway JA-6111 и аксессуары к нему JA-6111K

      Набор "Краскопульт" Jonnesway JA-6111 и аксессуары к нему JA-6111K

      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Арт. jonnesway_4895
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Jonnesway
      Страна производства
      		Тайвань
      Родина бренда
      		Тайвань
      Материал бачка
      		нейлон
      Применение
      		для покраски автомобилей
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      6 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Набор краскопульт JA-6111 и аксессуары к нему Jonnesway JA-6111K используется для покраски различных поверхностей. Два бочка разного объема под краску позволяют выбрать нужный в зависимости от размера окрашиваемой поверхности. Кейс обеспечивает легкую транспортировку набора.

        Преимущества

        • Простая транспортировка. Кейс оснащен рукояткой для более удобной транспортировки инструментов
        • Удобное хранение. Специальные углубления в чемодане обеспечивают удобное хранение и транспортировку набора Краскопульт JA-6111 и аксессуаров к нему Jonnesway JA-6111K
        • Набор состоит из пятнадцати предметов
        • В комплекте есть два бочка под краску разных объёмов
        • Небольшой вес