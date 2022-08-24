Набор "Краскопульт" Jonnesway JA-6111 и аксессуары к нему JA-6111K

Преимущества

Простая транспортировка. Кейс оснащен рукояткой для более удобной транспортировки инструментов

Удобное хранение. Специальные углубления в чемодане обеспечивают удобное хранение и транспортировку набора Краскопульт JA-6111 и аксессуаров к нему Jonnesway JA-6111K

Набор состоит из пятнадцати предметов

В комплекте есть два бочка под краску разных объёмов

Небольшой вес

Набор краскопульт JA-6111 и аксессуары к нему Jonnesway JA-6111K используется для покраски различных поверхностей. Два бочка разного объема под краску позволяют выбрать нужный в зависимости от размера окрашиваемой поверхности. Кейс обеспечивает легкую транспортировку набора.