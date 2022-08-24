Набор "Краскопульт" Jonnesway JA-6111 и аксессуары к нему JA-6111K
Арт. jonnesway_4895
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Тайвань
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Родина бренда
|Тайвань
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Материал бачка
|нейлон
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Применение
|для покраски автомобилей
- Набор краскопульт JA-6111 и аксессуары к нему Jonnesway JA-6111K используется для покраски различных поверхностей. Два бочка разного объема под краску позволяют выбрать нужный в зависимости от размера окрашиваемой поверхности. Кейс обеспечивает легкую транспортировку набора.
Преимущества
- Простая транспортировка. Кейс оснащен рукояткой для более удобной транспортировки инструментов
- Удобное хранение. Специальные углубления в чемодане обеспечивают удобное хранение и транспортировку набора Краскопульт JA-6111 и аксессуаров к нему Jonnesway JA-6111K
- Набор состоит из пятнадцати предметов
- В комплекте есть два бочка под краску разных объёмов
- Небольшой вес